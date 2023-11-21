أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن أولوية تركيا في قطاع غزة هو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالعاصمة الجزائر، في إطار زيارة رسمية يجريها على رأس وفد رفيع المستوى إلى البلاد لتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وقال أردوغان في كلمة له خلال المؤتمر: "أولويتنا في غزة هو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وحول اتفاق مرتقب لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، أضاف أردوغان: "وزير خارجيتنا ورئيس استخباراتنا يتابعان الأمر بشكل مشترك مع قطر".

وأردف: "نتمنى تحقيق نتائج بأقرب وقت في تبادل الأسرى".

وأكد أنه "لا يمكن تأسيس استقرار وسلام دائم في منطقتنا من دون التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية".

وشدّد على أنه "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وسنواصل فعل ما بوسعنا في هذا الاتجاه".

وقال أردوغان: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال الهجمات الإسرائيلية التي تحولت إلى عقاب جماعي وباتت تشكل جريمة حرب".

وبيّن أن "تهجير الناس (في غزة) واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس والأماكن التي ينبغي أن تكون محمية، هي همجية وانعدام للضمير".

وأدان أردوغان بشدة المجازر الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأكد أن "ما ترتكبه إسرائيل في القطاع بربرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وذكر أردوغان أن بلاده وقعت مع الجزائر عدة اتفاقيات بمجالي الطاقة والقطاع المصرفي وغيرهما، لافتاً إلى أنه بحث مع تبون تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل الجرائم المتواصلة للاحتلال.

من ناحيته، قال تبون في كلمته خلال المؤتمر إن: "الشرق الأوسط اليوم على فوهة بركان ويجب إيجاد حلٍّ للعدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف أن "العلاقات بين تركيا والجزائر قوية وذات آفاق مفتوحة على المزيد من التعاون نظراً للإرادة السياسية الصادقة في البلدين".

وأشار تبون إلى أنه تطرق مع أردوغان للمأساة الإنسانية المستمرة في غزة منذ أسابيع جراء الجرائم البشعة للاحتلال وانعكاساتها إقليمياً ودولياً.

وأوضح أنهما اتفقا على ضرورة محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف تبون: "جددنا التأكيد على استنكار سياسة القمع الممنهجة وجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني (إسرائيل)".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان، على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من نظيره عبد المجيد تبون، وذلك لزيادة تعميق التعاون بين البلدين وتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بينهما.

ويرافق أردوغان في الزيارة وزراء الخارجية هاكان فيدان والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والخزانة والمالية محمد شيمشك.

كما يرافق الرئيس التركي وزراء الدفاع يشار غولر والتجارة عمر بولاط، والمواصلات والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، إضافةً إلى رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئاسة عاكف تشاغاتاي.

ومنذ 46 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.