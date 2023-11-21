سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل تسمح لسكان مستوطنات تبعد 4 كيلومترات عن غزة بالعودة
كشفت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، بأن تل أبيب ستسمح لسكان المستوطنات التي تبعد 4 كيلومترات عن غزة بالعودة إلى منازلهم بعد إخلائها عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إعلام عبري: إسرائيل تسمح لسكان مستوطنات تبعد 4 كيلومترات عن غزة بالعودة
أشخاص يسيرون مع متعلقاتهم في أثناء إجلاء الإسرائيليين من بلدة سديروت الجنوبية، بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة، 15 أكتوبر/تشرين الأول/ صورة: Reuters
21 نوفمبر 2023

سمح الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لسكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة "بالعودة إلى منازلهم".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن الجيش "السماح لسكان البلدات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن غزة، بالعودة إلى منازلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي أخلى سكان المستوطنات على مسافة 7 كيلومترات عن حدود القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات غلاف غزة، رداً على "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

ومنذ ذلك الحين يعيش السكان الإسرائيليون على نفقة الحكومة في فنادق وبيوت ضيافة في أنحاء إسرائيل.

ولم تحدد هيئة البث الإسرائيلية أسماء المستوطنات وعدد السكان المسموح لهم بالعودة إلى منازلهم، لكن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (خاص)، أشار في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى أن أكثر من 250 ألف إسرائيلي نزحوا من منازلهم جنوب وشمال إسرائيل منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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