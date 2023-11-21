دعت روسيا ودول عربية وإسلامية، الثلاثاء، إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 46 يوماً.

جاء ذلك خلال اجتماع في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد لجنة وزارية تشكَّلت بقرار من القمة العربية الإسلامية في الرياض يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)

ويضم الوفد وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا رينتو مارسودي، إلى جانب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وخلال الاجتماع، قال لافروف إن "روسيا تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، والتحرك لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأدان لافروف "العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة".

وشدد أعضاء اللجنة العربية الإسلامية في كلماتهم على "أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة"، حسب الوكالة.

وأكدوا "أهمية رفع الحصار المفروض على غزة فوراً وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية".

كما شددوا على "أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة".

وفي غزة يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية عام 2006.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وقتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت نحو 239 إسرائيليّاً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

ويُجري الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم عدد من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.