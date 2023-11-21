قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن انتشار جيش المملكة على الحدود (مع فلسطين) هو عمل طبيعي وأساسي لـ"اعتبارات متعددة".

حديث الخصاونة جاء تعليقاً على تداول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع مصورة تُظهر تعزيزات عسكرية أردنية تتجه نحو حدود المملكة مع فلسطين.

وعلَّق الخصاونة على هذه المقاطع في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، الاثنين، ونشرت رئاسة الوزراء الثلاثاء تفاصيلها على منصات التواصل.

وقال: "نتعامل مع العدوان على غزة وكأنه على حدودنا، وليس في بقعة أخرى من الكوكب، فأنت تتحدث عن واقع ومأساة واعتداء واشتباك وحرب تبعد أقل من 60 كيلومتراً".

ومنذ 46 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.

الخصاونة تابع أنه "من الطبيعي أن ينتشر وأن يمتد الجيش على هذه الحدود لاعتبارات متعددة، للوقوف بوجه أي محاولات للتسلل قد تعرض مواطنينا للخطر، وللتصدي لأي محاولات قد تخطر ببال متطرف من الطرف الآخر للقدوم باتجاهنا".

وبشأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني في غزة، قال الخصاونة: "تلقينا إشارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى الميداني بغزة، ولم نستجب لهذه المطالب ابتداءً من الأسبوع الأول (للحرب)".

وأضاف أن "القوات المسلحة الأردنية تُجري تحقيقاً وسنتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين في المستشفى الميداني بغزة، الذي تأسس قبل 14 عاماً، وذلك خلال محاولتهم إسعاف فلسطينيين أُصيبوا في قصف إسرائيلي.

وجدد الخصاونة التشديد على أن تهجير الفلسطينيين "سيُعتبر إخلالاً ماديّاً باتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (منذ عام 1994)، والتهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب عليه".

وتابع بأن "اتفاقية السلام تُعتبر أوراقاً على رف يعلوها الغُبار إنْ لم تحترم إسرائيل استحقاقات المعاهدة"، مشدداً على أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".