أدان البيان الختامي لقمة "بريكس" أشكال التهجير القسري كافة للفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل جماعي أم فردي.

وعُقد الثلاثاء، اجتماع افتراضي استثنائي لقادة مجموعة "بريكس" والدول المدعوّة للانضمام إليها، بشأن تدهور الأوضاع في غزّة.

و"بريكس" تكتّل أُسّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وقد دعا في أغسطس/آب الماضي 6 دول، هي السعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران والأرجنتين للانضمام إليه بداية من مطلع العام المقبل.

وأدان البيان "جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض والتدمير، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف البنية التحتية المدنية وجرائم الحرب التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وشدّد على "ضرورة حماية المدنيين وفقاً للقوانين الدولية"، ودعا إلى "إطلاق سراح المدنيين الأسرى".

وأشار إلى أن "محاولات إبعاد سكان غزة قسراً من المنطقة وإرسالهم إلى دول أخرى تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف".

وأضاف: "ندين أشكال التهجير القسري كافة للفلسطينيين من أراضيهم سواء بشكل جماعي أم فردي".

ولفت إلى "ضرورة ضمان الوصول المستمر وغير المقيد والعاجل والآمن للمساعدات الإنسانية، وأهمية امتثال الأطراف للقانون الإنساني".

وجدّد "الدعم القوي للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة".

جنوب إفريقيا تعلق علاقتها مع إسرائيل

وفي السياق، وافق برلمان جنوب إفريقيا الثلاثاء بأغلبية الأصوات على تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق سفارت تل أبيب في العاصمة بريتوريا.

ولقي مشروع القرار تأييد 284 نائباً في البرلمان مقابل تصويت91 نائباً ضده.

والاثنين، استدعت إسرائيل سفيرها لدى جنوب إفريقيا إلياف بيلو تسركوفسكي، للتشاور احتجاجاً على التصريحات الأخيرة لكبار مسؤولي البلد الإفريقي بشأن دعم حركة "حماس".

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت جنوب إفريقيا استدعاء السفير الإسرائيلي، في العاصمة بريتوريا، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما استدعت قبلها بأيام كل دبلوماسييها من إسرائيل للتشاور.

ومنذ 46 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأةً، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية رسمية.