قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنهم يستعدون لإجلاء الدفعة الثالثة من المرضى من قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، مبيناً أنهم أعدوا قائمة بـ50 مريضاً.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، أنهم أحضروا حتى اليوم 88 مريضاً من قطاع غزة، إلى جانب 62 من مرافقيهم، إلى تركيا.

وأشار إلى استمرار علاج المرضى الـ88 القادمين من غزة، في مشافٍ بالعاصمة أنقرة، لافتاً إلى أن 6 منهم يرقدون في العناية المركزة.

الوزير قوجة أفاد بأن فريق تنسيق تركياً مصرياً إسرائيلياً، يقوم بتنظيم إجلاء المرضى من غزة.

وحول تفاصيل الدفعة الثالثة من مرضى غزة المزمع نقلهم إلى تركيا، قال قوجة إنه يتوقع أن يجري الإجلاء خلال الأيام المقبلة إن لم يكن هذا الأسبوع.

وأكد أنهم يمنحون الأولوية في إجلاء المرضى للرضّع والأطفال والمصابين.

ولفت إلى أن قائمة الدفعة الثالثة تتكون من 50 شخصاً، يشكل الأطفال أغلبهم.

ومنذ 46 يوماً يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفاً و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلاً عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.