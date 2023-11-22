أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام مع إسرائيل في غزة، ضمن اتفاق ستطلق بموجبه الحركة سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس في بيان لها إنه سيجري "بموجب اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة وإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء".

وأضافت: "سيطلَق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه".

وأوردت الحركة أن الاتفاق جاء "بعد مفاوضات صعبة ومعقَّدة لأيام طويلة" و"بجهود قطرية ومصرية".

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن الاتفاق يأتي بعد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، مضيفةً أنه سيعلن عن توقيت بدء الهدنة خلال 24 ساعة وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

من جهتها، وافقت إسرائيل على اتفاق الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام، قابلة للتجديد، مع حماس.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يُطلَق بموجبه سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وحرصت الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على تأكيد أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسَرَت حماس من مستوطنات محيط غزة نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 قتيلاً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

إعلان قطري

كانت دولة قطر قد أعلنت، فجر الأربعاء، التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تعلن دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية سيُعلَن عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد".

ويشمل الاتفاق، وفق البيان، تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن تجري زيادة أعداد المفرَج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأوضحت الوزارة القطرية أن الهدنة ستسمح أيضاً بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وختمت بتأكيد استمرار مساعي قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، مثمِّنةً في هذا الصدد الجهود التي بذلتها مصر والولايات المتحدة في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق.

موقف أمريكي

في السياق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه "راضٍ تماماً" عن توصّل إسرائيل وحماس لهدنة مدّتها 4 أيام تُفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 امرأة وطفلاً من بين الرهائن الذين تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق 150 من نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "أنا راضٍ تماماً لأنّ بعض هذه النفوس الشجاعة... سيجري لَمّ شملها مع عائلاتها ما إن يُنفَّذ هذا الاتِّفاق بالكامل".

وشكر بايدن كلاً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "قيادتهما الحاسمة" في التوصّل لهذا الاتّفاق، كما أشاد بإسرائيل لموافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام في غزة بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصَر.

وذكّر بايدن بأنّ جهوداً دبلوماسية مكثّفة أتاحت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إطلاق سراح رهينتين أمريكيّتين.

وقال الرئيس الأمريكي إنّه "يفترض باتّفاق اليوم أن يُعيد المزيد من الرهائن الأمريكيين إلى الوطن، ولن أتوقف حتى يُطلَق سراحهم جميعاً".

تفاصيل وآليات التنفيذ

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن أبرز تفاصيل اتفاق الهدنة وآليات تنفيذه، إذ قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الخميس أو الجمعة المقبلين.

ويشمل الاتفاق، وفق القناة، إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار في غزة لمدة 4 أيام، على أن تدخل إلى القطاع يومياً 300 شاحنة مواد إنسانية، بينها وقود.

وقالت القناة "13" الإسرائيلية إنه "سيجري إطلاق سراح 50 إسرائيلياً أحياء خلال وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، بواقع ما بين 12 و13 يومياً، وفي مقابل إطلاق سراح كل 10 مختطفين إسرائيليين إضافيين سيُمدَّد وقف إطلاق النار يوماً إضافياً".

وأضافت القناة أن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه بالإضافة إلى الرهائن الخمسين، تستطيع حماس إطلاق سراح 30 إسرائيلياً آخرين ليصل العدد الإجمالي إلى 80 مختطفاً من فئة الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات".

و"سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجزء الشمالي من قطاع غزة، ويستمر هو والشاباك في جمع المعلومات الاستخبارية، ولن يدخل وقود إلى القطاع إلا خلال أيام وقف إطلاق النار"، وفقاً للقناة.

أما القناة "12" الإسرائيلية فقالت إن "إسرائيل ستتسلم كل يوم قائمة بأسماء المختطفين الذين سيجري إطلاق سراحهم في اليوم التالي".

وتابعت: "من بين الخمسين المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم: 30 طفلاً و8 أمهات و12 امرأة أخرى".

وأردفت: "خلال أيام وقف إطلاق النار، ستحاول حماس تحديد مكان الأمهات والأطفال الذين لا تعرف مكان وجودهم".

وأشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية إلى أنه "في الجولة الأولى سيُطلَق سراح 10 مختطفين، وبعد استقبال المختطفين الأوائل ستُطلَق دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمِّه، أن "هذه أفضل صفقة يمكنك الحصول عليها في هذا الوقت".

وبالنسبة إلى جنسيات الأسرى المرتقب أن تطلق حماس سراحهم، قال مصدر سياسي إسرائيلي لهيئة البث الحكومية إن الأسرى الخمسين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

وأوضح المصدر، الذي لم تسمِّه الهيئة، أنه "في حال إطلاق حماس سراح رعايا أجانب، فسيكون ذلك خارج الصفقة".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن طواقم وزارة العدل الإسرائيلية شرعت بالفعل في إعداد قوائم بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة، وهم من الأطفال والنساء.

وستنشر الوزارة أسماء الأسرى لإفساح المجال أمام أي معترضين لتقديم التماسات أمام المحكمة العليا، وفي حال رفضها ستنشر مصلحة السجون الأسماء.