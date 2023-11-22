استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون، ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال محافظتي طولكرم وقلقيلية شمالي الضفة الغربية، تخلله حصار واقتحام مستشفيات في مدينة طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية " ارتقاء 5 شهداء، وإصابة عدد من المواطنين جرى اعتقال أحدهم بعد اقتحام قوات الاحتلال قسم الطوارئ بمستشفى ثابت ثابت الحكومي".

ولم يتسنَّ التأكد من هوية الشهداء الخمسة "جراء محاصرة قوات الاحتلال مستشفيات طولكرم، ومحاولاتها اختطاف جثامينهم واعتقال المصابين".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء، محافظة طولكرم بمجموعة من الآليات العسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع سُمع في المدينة وضواحيها.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "أعلن مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خصوصاً مربعة حنون والربايعة والبلاونة".

ووفقاً لما أوردته "وفا" فقد قصفت طائرات مسيّرة إسرائيلية "منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن إصابة 3 شبان على الأقل، فيما قصفت في وقت لاحق تجمعات لمواطنين".

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال "حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي واقتحمت ساحة طوارئ مستشفى الشهيد ثابت ثابت".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم، وأُبلغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم".

وأظهرت مقاطع فيديو جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تفتيش سيارات الإسعاف واعتقال من فيها في مستشفى ثابث ثابت.

وفي محافظة قلقيلية، قالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة "وانتشرت في أحياء متفرقة من المدينة عُرف من بينها حي النقار، وبئر قبعة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، إن مواطناً استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عزون.

وأوضح المصدر أن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استُشهد متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار صوب مجد خلال اقتحام عزون.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان أن "جنود الاحتلال استهدفوا الشهيد أمير، وصديقه محمد حسن سويدان، بإطلاق النار صوبهما بشكل مباشر في أثناء توجههما إلى منزل صديق لهما في عزون، ما أدى لإصابتهما بالرصاص".

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال "أوقف مركبة الإسعاف التي كانت تُقلّ المصابين لنحو ساعة من الزمن، واعتقلت سويدان منها وهو مصاب بشظايا الرصاص، ووصفت حالته بالمتوسطة، ثم سُمح للإسعاف بنقل الشهيد أمير مجد إلى المستشفى عندما أوشك على مفارقة الحياة".

وفي مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المواطنين الفلسطينيين بعد عملية اقتحام تخللتها مواجهات مع سكانه.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد محافظات الضفة الغربية تصعيداً إسرائيلياً أدى إلى استشهاد ما يزيد على 200 فلسطيني، وتجاوَز عدد المعتقلين حاجز الـ3000 معتقل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.