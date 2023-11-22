قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إدانة أعمال العنف" التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفادت في تصريح لصحيفة "دويتشة فيله" الثلاثاء، بأنه "على نتنياهو إدانة أعمال عنف المستوطنين والتحقيق فيها".

وأشارت إلى أن هذا الأمر ضروري من أجل أمن إسرائيل أيضاً، لافتة إلى أن الأخيرة "مسؤولة عن ضمان عدم تصعيد الفوضى" في الضفة.

وفي ما يخص قطاع غزة، أكّدَت الوزيرة الألمانية موقف بلادها الرافض لوقف إطلاق النار في غزة، مدّعية أن "هذا الأمر من شأنه أن يُكسِب حماس مزيداً من الوقت لتستجمع قواها".

وبشأن سكان قطاع غزة قالت الوزيرة الألمانية إنه "يجب حماية الناس في غزة، فالحرب تدور ضد حماس، لا ضد المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال".

واتخذت ألمانيا منذ بداية الحرب موقفاً داعماً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضيقت السلطات الألمانية في أكثر من مناسبة على الأنشطة الفلسطينية الداعية إلى وقف الحرب في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي عدواناً وحرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.