كان لمشاهد الموت والدمار في قطاع غزة وقع كبير على كثيرين من غير المسلمين حول العالم، لا سيما أمام إيمان وصمود الفلسطينيين في مواجهة الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من شهر.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن هذه الحرب أثارت فضول كثيرين، خصوصاً اليافعين، لمعرفة ما جاء في القرآن الكريم، ويمد الفلسطينيين بهذا الكم من الصمود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب.

وفي هذا السياق، قالت ميغان رايس (34 عاماً): "أردت أن أتحدث عن إيمان الشعب الفلسطيني، وكيف أنه قوي جداً، وما زال يجد مجالاً لشكر الله، حتى عندما يؤخذ منه كل شيء".

وتشتهر الفتاة الأمريكية المقيمة في شيكاغو، بنادي مناقشة الروايات الذي أنشأته على منصة المراسلة الفورية Discord وصفحتها على منصة التواصل الاجتماعي Tik Tok التي تنشر فيها مراجعات لمختلف الكتب.

واستخدمت رايس منصتها طيلة الشهر الماضي للحديث عن الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

واستجابةً لمقترحات العديد من المتابعين بمناقشة وقراءة القرآن الكريم، أنشأت رايس "نادي الكتاب الديني العالمي" على منصة Discord، لتتيح الفرصة للجميع من كل الخلفيات بدراسة القرآن إلى جانبها.

وقالت رايس: " كلما قرأت القرآن أكثر، اكتشفت أنه مناهض للقمع، ومناصر للنساء... أرى ديناً يحتضن العلم ويستخدم نصوصه المقدسة لدعمه".

وقالت "الغارديان" إنه لم يمضِ شهر حتى أعلنت رايس إسلامها.

ولم تكن قصة الشابة الأمريكية فريدة من نوعها، إذ أبدى عدد كبير من الشباب اهتمامهم بالاطلاع على ما جاء في القرآن، لفهم الإسلام بطريقة أفضل بعيداً عن تشويه الإعلام الغربي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اقتنوا نسخاً من القرآن الكريم، وأن آخرين حمّلوا النسخ المجانية المتاحة على الإنترنت.

وقالت، زارينا غريوال، الأستاذة المشاركة في جامعة يالي، التي تعمل على تأليف كتاب عن التسامح الديني في الثقافة الأمريكية، إن هذا الاهتمام "غير مسبوق على الإطلاق".

وأضافت: "إنهم يلجؤون إلى القرآن لفهم المرونة المذهلة والإيمان والقوة الأخلاقية والشخصية التي يرونها في الفلسطينيين المسلمين".

بدورها قالت، نفرتاري مون (35 عاماً) المقيمة في ولاية فلوريدا، بعد اقتنائها نسخة من القرآن: "أردت أن أرى ما الذي يجعل الناس يدعون الله عندما يواجهون الموت في وجوههم".

يشار إلى أن مظاهرات غير مسبوقة اجتاحت العواصم الغربية طيلة أكثر من شهر تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي والدعم الغربي له.