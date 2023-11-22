سياسة
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موظف أمريكي تولى مناصب مهمة في الخارجية: قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافياً
قال موظف سابق في الخارجية الأمريكية تولى مناصب رفيعة خلال عمله، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني غير كافٍ. وسبق أن تولى هذا الموظف مهام مرتبطة بالصراع العربي-الإسرائيلي.
موظف أمريكي تولى مناصب مهمة في الخارجية: قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافياً
ستيوارت سيلدوويتز تولى مناصب رفيعة في الخارجية الأمريكية لها صلة بالصراع العربي-الإسرائيلي / صورة: AA
22 نوفمبر 2023

قال ستيوارت سيلدوويتز، موظف سابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس بالكافي"، في مشهد أثار انتقادات وردود فعل كبيرة.

سيلدوويتز الذي كان موظفاً رفيعاً في وزارة الخارجية الأمريكية، ومسؤول جنوب آسيا لدى مجلس الأمن القومي للخارجية الأمريكية سابقاً، ظهر في مقطع مصور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بمضايقة بائع أطعمة جوّال عبر وصفه بـ"الإرهابي".

وتُظهر المشاهد المنشورة على منصة "إكس"، البائع الجوال وهو يوضّح مراراً لسيلدوويتز أنه يعمل حالياً، طالباً منه الابتعاد عنه.

سيلدوويتز، وبعد مواصلته مضايقة البائع الجوال، قال له: "هل تعلم؟ قتلنا 4 آلاف طفل فلسطيني. هذا ليس كافياً، ليس كافياً".

وفي مشاهد أخرى يظهر سيلدوويتز أيضاً وهو يضايق بائعاً متجولاً آخر عبر التفوّه بكلمات مستفزّة ومسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وللقرآن الكريم.

وعقب انتشار هذه المشاهد، أعلنت مؤسسة غوثام للعلاقات الحكومية، في تدوينة عبر منصة "إكس"، قطع جميع علاقاتها مع سيلدوويتز الذي كان يعمل لديها.

ووصفت المؤسسة تصرفات سيلدوويتز في المشاهد بأنها "دنيئة وعنصرية ولا تليق بمعايير الشرف في شركتنا".

نشطاء ممن تداولوا مشاهد سيلدوويتز، أشاروا إلى أن الأخير كان قد تولى منصب نائب مدير مكتب الشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية في الخارجية الأمريكية، خلال الفترة بين 1999 و2003، إلى جانب كونه مسؤولاً سياسياً كبيراً في الوزارة نفسها.

وتدعم الإدارة الأمريكية الحالية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبق أن وفَّرت الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في حربها على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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