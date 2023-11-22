سياسة
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مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع الحصيلة إلى 391 منذ بدء الحرب
ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 391، بعد مقتل جندي في المعارك شمال قطاع غزة، فيما وصل عدد الجنود القتلى في المعارك البرية في القطاع إلى 69.
مقتل جندي إسرائيلي في غزة يرفع الحصيلة إلى 391 منذ بدء الحرب
الجيش الإسرائيلي يفقد مزيداً من جنوده في اجتياحه البري لغزة / صورة: AFP
22 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "النقيب ليرون سنير (25 عاماً) قائد فريق في لواء جولاني، قُتل في معركة بشمالي قطاع غزة".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في دورية جفعاتي بجروح خطيرة، خلال القتال في شمال قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بإعلان مقتل الجندي سنير "يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 391".

ولا ينشر الجيش الإسرائيلي عدد الجنود القتلى في المعارك البرية، ولكنّ موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي أشار إلى إن العدد وصل إلى 69.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السبت الماضي أن الجيش "انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة (بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)"، مشيراً إلى أن "حرب إسرائيل مع حماس شاملة"، مهدداً بـ"اغتيال السياسيين بالحركة".

والثلاثاء أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس،أنها استهدفت قوات إسرائيلية في كمين ومنزل بمنطقة "جحر الديك" جنوب شرقي مدينة غزة.

وتمكن مسلحو القسام من زراعة ألغام قريبة من قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي، قبل أن يُظهِر فيديو الكتائب حدوث أكثر من انفجار كبير قالت إنه تفجير حقل ألغام استهدف "جنود الاحتلال".

كما يُظهِر المقطع إطلاق قذيفة محمولة كتفاً على منزل تَحصَّن به جنود إسرائيليون، ثم الاشتباك مع مَن تبقى منهم، حسب القسام.

ولليوم 47 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5840 طفلاً و3920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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