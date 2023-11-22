قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، الأربعاء، إن الهدنة في قطاع غزة المتفق عليها مع إسرائيل ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً غداً الخميس.

وتوجه أبو مرزوق إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قائلاً: "أطمئن كل الأسرى في السجون الإسرائيلية بأنهم سيخرجون".

وأضاف في سياق لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن "صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها ستشمل تحرير 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال من سجون الاحتلال مقابل كل محتجز إسرائيلي".

وقال إن "المحتجزين الخمسين الذين سيجري الإفراج عنهم من حركة حماس أغلبهم يحملون الجنسيات الأجنبية".

وأشار إلى أن "الاحتلال لم يعطِ فرصة لصفقة في البداية، وكان يراهن على أنه يستطيع تحرير المحتجزين بالقوة، ولما فشل في ذلك رضخ لعملية التبادل".

والأربعاء، أعلنت حركة حماس توصلها إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام مع إسرائيل في غزة، ضمن اتفاق ستطلِق بموجبه الحركة سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس في بيان لها إنه سيجري "بموجب اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة، وإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء".

من جهتها، وافقت إسرائيل على اتفاق الهدنة الإنسانية لمدة أربعة أيام، قابلة للتجديد، مع حماس.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يُطلَق بموجبه سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وحرصت الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على تأكيد أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسَرَت حماس من مستوطنات محيط غزة نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.