سياسة
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أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أهمية تكاتف وتضامن العالم الإسلامي واتخاذه موقفاً موحداً تجاه ما يحدث في غزة، محذراً من أن سقوط غزة سيكون ضربة تصيب وحدة العالم الإسلامي.
أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح
الرئيس أردوغان مع الصحفيين الأتراك في الطائرة الرئاسية / صورة: AA
22 نوفمبر 2023

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية أن لا يظل العالم الإسلامي صامتاً على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من زيارة الجزائر.

وأضاف أردوغان أن كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يمكن أن يصبح ممكناً بالخطوات التي ستتخذها منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية كافة.

وأكد الرئيس التركي ضرورة كسر "كل أنواع الحصار الذي يفرضه الصهاينة وأعوانهم على ألسنة وأعين العالم بعد أن سلبوا فلسطين حدودها التاريخية، وسلبوا الشعب حقه في تحديد مصيره، وسلبوا أملاكه وحريته وحياته".

وتابع: "كسر الحصار على غزة لا يمكن أن يحدث بجهود دولة أو دولتين فقط، بل سيصبح ممكناً بالخطوات والاستراتيجيات التي ستتخذها منظمة التعاون الإسلامي وكل دول جامعة الدول العربية".

وأضاف أردوغان أن "إرسال بعض المساعدات إلى غزة لا يكفي لكسر الحصار المفروض على القطاع"، مشيراً إلى ضرورة استخدام "عدة عناصر اقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية وثقافية لتحقيق وقف إطلاق النار".

وفيما يخص نقل المرضى من عزة للعلاج في تركيا، قال الرئيس أردوغان: "نريد مواصلة نقل المرضى من غزة إلى تركيا، وقد أزور مصر في أقرب وقت ممكن، وسيشكل هذا الملف جدول أعمالنا الرئيسي هناك".

وفي إشارة إلى رفض أي توجه إسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، أكد الرئيس أردوغان أن "غزة أرض فلسطينية، وستظلّ كذلك بإذن الله".

ودعا الرئيس التركي إلى محاسبة إسرائيل على ما فعلته في غزة، منتقداً الدول الأوروبية التي " التزمت الصمت تجاه ما يحدث في غزة".

وتابع: "السياسيون الذين يغلقون آذانهم أمام هذه الأصوات سيدفعون ثمن ذلك قريباً بسبب ردود الفعل الديمقراطية التي ستتخذها شعوبهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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