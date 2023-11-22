قالت وزارة الخارجية التركية إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشكل "تطوراً إيجابياً"، مشيرة إلى أنها "تقدّر جهود دولة قطر للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وأضافت الوزارة في بيان لها تعقيباً على التوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الإسرائيلية، أن "تركيا ترى أن الاتفاق على هدنة لمدة 4 أيام في قطاع غزة، الذي تهاجمه القوات الإسرائيلية منذ أكثر من 6 أسابيع، يشكل تطوراً إيجابياً من حيث تخفيف سفك الدماء إلى حد ما".

وقالت: "نتوقع الالتزام الكامل باتفاق الهدنة الذي يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن والمعتقلين وزيادة كمية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".

وأشارت إلى أن أنقرة تأمل أن "تساعد الهدنة الإنسانية على إنهاء النزاعات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، وبدء التحرك نحو عملية سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين".

والأربعاء، أعلنت حركة حماس توصلها إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام مع إسرائيل في غزة، ضمن اتفاق ستطلِق بموجبه الحركة سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس في بيان لها إنه سيجري "بموجب اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة، وإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء".

من جهتها، وافقت إسرائيل على اتفاق الهدنة الإنسانية لمدة 4 أيام، قابلة للتجديد، مع حماس.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، إنّ "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتّفاق يُطلَق بموجبه سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار 4 أيام يسري خلالها وقف للقتال".

وحرصت الحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على تأكيد أنّها "ستواصل حربها" ضدّ حماس فور انتهاء مفعول هذه الهدنة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسَرَت حماس من مستوطنات محيط غزة نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.