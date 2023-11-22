قُتل خمسة عناصر على الأقل ممن تسميهم واشنطن "مجموعات موالية لإيران"، فجر الأربعاء، في ضربات أمريكية استهدفت موقعَين جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق، أنّها "نفّذت ضربات منفصلة ودقيقة" على موقعين في العراق.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" أن تلك الضربات تأتي ردّاً على الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات موالية لإيران واستهدفت قواتها وقوات التحالف الدولي المناهض لداعش في العراق وسوريا.

ونددت الحكومة العراقية، الأربعاء، في بيان، بالضربات الأمريكية على أراضيها، وعدّتها "انتهاكاً واضحاً للسيادة" العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، في بيان: "نُدين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، الذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة".

وأضاف: "كما تشدد الحكومة العراقية على أنّ أيّ عمل أو نشاط مسلّح يُرتكب من خارج المؤسسة العسكرية، يعد عملاً مداناً ونشاطاً خارجاً عن القانون".

والثلاثاء، استهدف قصف بطائرة من دون طيار مركبةً تابعةً لقوات "الحشد الشعبي" في منطقة أبو غريب قرب العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكد مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية في العراق "ردّت دفاعاً عن النفس" بعد تعرضها لهجوم في قاعدة عين الأسد الواقعة غربي البلاد، أسفر عن "إصابات طفيفة" بين الجنود.

وهذه السلسلة من الضربات الأمريكية هي الأولى في العراق منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الثاني.

وأفاد مصدر أمني حكومي، طالباً عدم الكشف عن اسمه، الأربعاء، بـ"مقتل خمسة من عناصر حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف الصخر"، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأكد مسؤول في "الحشد الشعبي" الإفادة نفسها، مشيراً أيضاً إلى سقوط "أربعة جرحى، أحدهم إصابته طفيفة".

كما تحدث مسؤول ثالث في وزارة الداخلية عن سقوط "6 شهداء و7 مصابين ضمن المقاتلين في ضربة جوية لمسيرة في منطقة جرف الصخر استهدفت مقرات تابعة لكتائب حزب الله مع أضرار مادية"، وفقاً لمصادر الوكالة.

وسبق لمسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أن أكد لقناة الحرة الأمريكية أن "القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، تعرضت لـ61 هجوماً على الأقل بالمسيّرات والصواريخ، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفّذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "رداً على دعم الولايات المتحدة إسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.