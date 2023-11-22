رحبت دول ومنظمات عربية الأربعاء، بالاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وسط آمال بتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفجر الأربعاء أعلنت الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يعلن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، وفق بيانٍ للوزارة، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية على أن يجري زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

آمال بوقف دائم لإطلاق النار وحلول نهائية

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء، في بيان "ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية-القطرية-الأمريكية، في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

وأضاف: "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

بدوره، أعرب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد عبد الرحمن الأربعاء، عن أمله في أن تفضي الهدنة الإنسانية التي جرى التوصل إليها في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلى "محادثات جادة لعملية سلام شامل".

وقال في تغريدة عبر منصة إكس: "نشكر شركاءنا الذين ساهموا بالتوصل إلى الهدنة بغزة وعلى رأسهم مصر والولايات المتحدة، ونأمل في أن تؤسس هذه الهدنة لاتفاق شامل مستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء".

مطالب مشروعة

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان، إن "الرئيس محمود عباس، والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمّن الجهد القطري المصري الذي بُذل".

وأضاف الشيخ: "نجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته".

من جانبها، رحبت الإمارات في بيان للخارجية بإعلان الاتفاق، معربة عن أملها في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مثنية على جهود البلدان الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الاتفاق.

وعبّرت عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، مؤكدة ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء، بالتوصل إلى الاتفاق الهدنة في غزة، مشيدة بالجهود التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وشددت الوزارة في بيانٍ على "أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كامل للحرب المستعرة على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً".

كما رحبت البحرين في بيانٍ للخارجية بالاتفاق، مثمنةً جهود الوساطة المشتركة.

وحثت المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام، وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في قطاع غزة.

وفي سلطنة عمان، رحبت الخارجية، في بيانٍ بالاتفاق، مثمّنة الوساطة المشتركة، وعبرت عن الأمل في أن يفضي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف مبادرات حقيقية وعادلة لتحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبها رحبت الخارجية اللبنانية في بيانٍ بالاتفاق، مشددة على "أهمية هذه الهدنة مدخلاً للوصول الى وقف كامل ودائم إطلاق النار في قطاع غزة، والدخول الفوري وغير المشروط للمساعدات الانسانية، تمهيداً لعودة المهجرين قسراً من سكان وبقائهم في أرضهم".

وأعربت عن أملها أن "يستتبع ذلك العمل، حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وعلى مستوى المنظمات أشاد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، بـ"الجهود الكبيرة والمقدرة"، التي بذلتها قطر بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى الاتفاق.

وأعرب عن أمله بأن "يساهم هذا الاتفاق بدخول عديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بدايةً للوقف الدائم لإطلاق النار".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسرت حماس من مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في محيط غزة نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل.

ومنذ اليوم نفسه، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصائية رسمية.