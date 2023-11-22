سياسة
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دفن 111 شهيداً فلسطينياً بمقابر جماعية بعد تسلم جثامينهم من الاحتلال
تسلم فلسطينيون جثامين أكثر من 100 شهيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما استُشهدوا في شمال قطاع غزة، ودفنوا الجثامين في مقابر جماعية بمدينة خان يونس.
دفن 111 شهيداً فلسطينياً بمقابر جماعية بعد تسلم جثامينهم من الاحتلال
فلسطينيون يدفنون 111 شهيداً جراء الحرب الإسرائيلية على غزة بمقابر جماعية في خان يونس / صورة: AA
22 نوفمبر 2023

دفن فلسطينيون في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة الأربعاء، 111 جثة من ضحاياهم في مقبرة جماعية بالمدينة، بعدما تسلموا الجثامين من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتسلم الجانب الفلسطيني تلك الجثامين من الاحتلال بعدما استُشهدوا في المناطق الشمالية لقطاع ومدينة غزة.

وقال خليل صيام، أحد من استلموا الجثامين: "تحركنا من الجنوب (مدينة خانيونس) إلى نقطة تفصل مدينة غزة وشمال القطاع بالجنوب (قرب وادي غزة حيث تتمركز القوات الإسرائيلية)".

وأضاف: "استلمنا الجثامين مساء أمس (الثلاثاء)"، ونُقلت الجثامين من حاوية شحن إسرائيلية إلى أخرى فلسطينية، لنقلهم فيما بعد لخان يونس.

وأوضح صيام أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بأن الجثامين هي "111 جثة من منطقة الشفاء (بمدينة غزة) ومنطقة بيت حانون، شمالي القطاع".

وخلال الأيام الماضية، ضيّق الجيش الإسرائيلي الخناق على مناطق شمال ووسط قطاع غزة، فحاصر مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لأيام، قبل إخلائها قسراً بشكل كامل، وكثف عمليات القصف على مناطق وأحياء شمال القطاع، بينها بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، لإجبار السكان على النزوح إلى جنوب القطاع بذريعة أنها "مناطق آمنة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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