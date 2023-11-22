أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية مساء الأربعاء، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين، في موقع المالكية، شمالي إسرائيل، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله في بيان مقتضب: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة نشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استهدافه تجمعات جنود ‏وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، وموقع بياض بليدا، وثكنة يفتاح، على الحدود اللبنانية، وتحقيق إصابات مباشرة.

من جهتها أعلنت إسرائيل الأربعاء، رصد إطلاق عدد من القذائف من لبنان باتجاه شمالي البلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصة إكس: "رُصد إطلاق عدد من القذائف التي عبرت من لبنان باتجاه مناطق مختلفة في شمال البلاد وسقطت في منطقة مفتوحة".

وأضاف: "لم تقع إصابات، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار".

إسرائيل تقصف بلدات بقنابل الفسفور

على الجهة المقابلة قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته هاجمت "موقعاً عسكرياً لحزب الله في الأراضي اللبنانية" دون تحديد الموقع.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت ظهر الأربعاء، بقنابل الفوسفور بلدة كفركلا، وأطراف بلدتي بليدا ومحيبيب الحدوديتين.

وطال القصف المدفعي المباشر محيط بلدات الناقورة، وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا، إضافة إلى شمع وعيتا الشعب ورميش والضهيرة وشيحين وياطر جنوبا، بحسب المصدر ذاته.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.