سياسة
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"الطاقة الذرية" تدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية
جدّد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدعوة لإسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وفتح منشآتها كافة للمراقبة الشاملة، مؤكداً أن أيّ حديث غير جدّي باستخدام هذه الأسلحة "غير مقبول".
"الطاقة الذرية" تدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحدّ من الأسلحة النووية
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية داعياً إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية / صورة: Reuters
22 نوفمبر 2023

دعا مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، وفتح منشآتها كافة للمراقبة.

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس إدارة وكالة الطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.

ورداً على تهديدات مسؤولين إسرائيليين باستخدام السلاح النووي ضد غزة، أكد غروسي أن هناك مقاربة مقبولة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مفادها أنه "لا يمكن تحقيق النصر في حرب نووية".

وقال "لذا ينبغي ألا تقع مثل هذه الحرب"، مشدداً على أن "أي حديث غير جدي عن استخدام الأسلحة النووية، قطعاً، أمر غير مقبول".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الوكالة ستوجه دعوة لإسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تقبل اتفاقية المراقبة الأمنية وليست طرفاً في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، للانضمام إلى الاتفاقيات المعنية، أفاد غروسي، أن "الجمعية العامة والمجلس التنفيذي للوكالة، وجها دعوات متكررة لجميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، للانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وفتح منشآتها كافة للمراقبة الشاملة".

وشدّد على ضرورة أن تكون بلدان الشرق الأوسط كافة طرفاً في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

يشار إلى أن وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أدلى في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتصريحات عنصرية، دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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