أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، الأربعاء، انتخاب تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (يونسكو).

وقال أرصوي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "لدينا أخبار جيدة! لقد انتُخبت تركيا عضواً في لجنة التراث العالمي لليونسكو".

وأوضح أن تركيا أصبحت عضواً في اللجنة من خلال التصويت الذي أجري في جلسة "الجمعية العامة الرابعة والعشرين للدول الأطراف"، التي عقدت، الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف أنه "خلال عضوية تركيا، التي ستستمر أربعة أعوام، سيكون لها رأي، إلى جانب الأعضاء الآخرين في لجنة التراث العالمي، في عملية اتخاذ القرار بشأن المرشحين للانضمام إلى قائمة التراث العالمي".

ولفت الوزير إلى أن تركيا كانت أيضاً عضواً في لجنة التراث العالمي خلال الفترتين 1983-1989 و2013-2017.