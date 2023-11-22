أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 14 ألفاً و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب، في بيان عبر منصة "تلغرام"، إن 69 بالمئة من الشهداء من الأطفال والنساء.

وكشف البيان عن وجود نحو 7 آلاف مفقود في القطاع، بينهم 4700 طفل وامرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إما تحت الأنقاض، وإما جثامينهم ملقاة في الطرقات أو مصيرهم مجهول.

غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 5 آلاف و300 طفل خلال 46 يوماً من الحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في إحاطة حول الوضع بغزة قدمتها كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي.

ولفتت راسل إلى أن الهدنة الإنسانية المرتقبة غداً الخميس في غزة "ليست كافية"، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني على الفور لإنهاء المجزرة.

كما أكدت أهمية منع الهجمات على جنوب القطاع، الذي تتزايد فيه التحركات العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني السيئ هناك.

وتابعت: "قُتل 5 آلاف و300 طفل فلسطيني خلال 46 يوماً فقط، وهذا يعادل 115 طفلاً يوميّاً"، موضحة أن 40 بالمئة من الوَفَيات في غزة من الأطفال.

وشددت راسل على أنه لم تحدث مواجهة لمثل هذا الوضع من قبل، "غزة هي أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولفتت إلى أن المنظمة الأممية حصلت على معلومات تفيد بوجود ألف و200 طفل تحت أنقاض المباني المدمَّرة بالقصف الإسرائيلي في غزة.

وبيّنت أن "الأطفال لا يموتون فقط بسبب القنابل أو الصواريخ أو الأسلحة، بل الظروف المعيشية الرهيبة أيضاً تؤدي إلى الموت".

وكشفت راسل أن مليون طفل، أي جميع الأطفال في قطاع غزة، يواجهون نقصاً في الغذاء.

وأضافت أن 35 طفلاً في إسرائيل و56 بالضفة الغربية قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وأن 450 ألف طفل هناك في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

من جهتها، أعربت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.

وقالت كانيم: "وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليّاً 5500 حامل يُتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل.. ويوميّاً تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروّعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد".

وأضافت: "ما ينبغي أن يكون لحظة فرح يطغى عليه الموت والدمار والرعب والخوف".

فيما أوضحت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحّوث، أنّه "قبل التصعيد الحالي، كانت 650 ألف امرأة وفتاة في حاجة ماسّة إلى المساعدات الإنسانية في غزة. والآن، ارتفع هذا العدد إلى 1.1 مليون، بما في ذلك 800 ألف امرأة نازحة".

وأشارت إلى أن "العالم يتوقع منّا أن نطبّق المُثُل العليا، وليس أن نعكس أكبر إخفاقاته".

"الهدنة غير كافية"

واعتبر عديد المنظمات غير الحكومية الأربعاء، أن إمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس هو أمر "غير كافٍ" لإدخال المساعدة المطلوبة إلى قطاع غزة، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكرّرت هذه المنظمات إدانتها عمليات القصف الإسرائيلية على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية التابعة لقطاع الصحة، معربة عن أسفها لمقتل عديد من أفراد طواقمها.

وقال بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة خلال مؤتمر عبر الفيديو شاركت فيه أيضاً منظمات "هانديكاب إنترناشونال" و"أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"أطباء العالم" و"سيف ذي تشيلدرن": "إنه أمر غير كافٍ، وهو بالتأكيد غير كافٍ على صعيد حقوق الإنسان".

وجرى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس الأربعاء، ينصّ على هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حركة حماس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشمل الاتفاق دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، في سياق الحصار المطبق الذي يخضع له قطاع غزة، الذي منعت عنه إسرائيل إمدادات الوقود والمياه والكهرباء والمواد الغذائية.

وقالت المسؤولة في "هانديكاب إنترناشونال"، دانيلا زيزي: "في أربعة أيام لا يمكننا توفير الغذاء لمليونَي شخص، والرعاية لمليونَي شخص"، معربة عن اعتقادها بأنّ هذا سيكون "قطرة في محيط".

وقالت المديرة العامة لـ"أطباء بلا حدود" في الولايات المتحدة أفريل بونوا إنّه "لا ينبغي أبداً، تحت أي ظرف من الظروف، أن تكون المستشفيات أهدافاً".

وكانت حركة حماس أعلنت الأربعاء أن الاتفاق يتضمن إطلاقها سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن 150 من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس، في بيان لها، إنه سيجري "بموجب اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة، وإدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، بما فيها الوقود إلى كل مناطق القطاع بلا استثناء".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً برية وبحرية وجوية على قطاع غزة، دمَّر خلالها أحياء بأكملها على ساكنيها، مخلفاً خسائر هائلة في الأرواح والبنية التحتية.