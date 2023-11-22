سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء العراق: مستعدون لإيجاد حلّ لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد، أن بلاده مستعدة لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا.
رئيس وزراء العراق: مستعدون لإيجاد حلّ لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في بغداد يقول إن بلاده مستعدة لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا. / صورة: AA
22 نوفمبر 2023

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بالعاصمة بغداد، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وأضاف البيان أن السوداني بحث مع بيرقدار خلال اللقاء علاقات التعاون بين العراق وتركيا في مجال الطاقة وسبل تنميتها.

وأوضح البيان أنه جرت مناقشة جهود البلدين لاستئناف أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بدورتها الـ19، ومواصلة العمل في ملف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي.

وأشار إلى أن السوداني تطرّق إلى مسألة تقاسم المياه بين العراق وتركيا، مؤكداً أن البلدين بحاجة إلى مزيد من التعاون بهذه القضية.

ولفت السوداني أيضاً إلى أن مشروع طريق التنمية الذي وصفه بـ"المشروع الاستراتيجي" سيكون له نصيب كبير في تنمية اقتصادَي البلدين.

وأوضح البيان أن "اللقاء تناول أيضاً موقف البلدين إزاء الأحداث الجارية في غزة (الحرب الإسرائيلية)، وتطابق الرؤى بشأن القضية الفلسطينية".

و ثمّن السوداني "موقف تركيا الواضح من الاعتداءات المدانة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

من جانبه نقل بيرقدار تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن أنقرة تؤيد تطوير التعاون مع العراق بمختلف المجالات.

وأشار بيرقدار إلى أن الرئيس أردوغان يولي أهمية خاصة لمشروع "طريق التنمية"، مؤكداً أن العراق بلد مهم ليس فقط لتركيا ولكن أيضاً لأوروبا بأكملها، وخاصة في مجال الطاقة.

يذكر أنه في 25 مارس/آذار الماضي أُعلن توقّف تدفّق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us