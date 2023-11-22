سياسة
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المقاومة في غزة تعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين
قالت كتائب القسام، وسرايا القدس، في بيانين منفصلين إنهما استهدفتا آليات وجنود إسرائيليين خلال المعارك الدائرة في غزة، وأكدتا وقوع إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال.
المقاومة في غزة تعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين
استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في غزة من المقاومة الفلسطينية / صورة: AFP
22 نوفمبر 2023

أعلنت "سرايا القدس" و"كتائب القسام" الذراعان العسكريتان لحركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، الأربعاء، استهداف آليات وجنود إسرائيليين بعدة مناطق في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات متفرقة لـ"سرايا القدس" و"كتائب القسام" على منصة تليغرام، في وقت يُترقب فيه إعلان موعد بدء سريان هدنة إنسانية في القطاع بين إسرائيل و"حماس" تتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار وتبادل أسرى بين الطرفين.

وقالت "سرايا القدس" إن مقاتليها "استهدفوا بقذائف الهاون قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي (جنوب القطاع)"، مؤكدة "إصابتها بشكل مباشر".

وأضافت أنها "استهدفت بقذائف تاندوم وRPG أربع آليات عسكرية إسرائيلية، في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا، ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".

كما ذكرت أن "مقاتليها، بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام، تمكنوا من استهداف آلية ميركافا Baz4 الصهيونية، بقذيفتي RPG-85 وياسين 105، في شارع المستوصف بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة".

وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، قالت "سرايا القدس" في بيان، إن مقاتليها تمكنوا خلال ساعات (الأربعاء)، من استهداف 11 آلية عسكرية متنوعة بقذائف تاندوم، وعبوات ناسفة في محاور التوغل بحي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان، ومنطقة جحر الديك بمدينة غزة".

بدورها، نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً، يظهر استهداف مقاتليها لآليات وجنود إسرائيليين متوغلين في محاور مدينة غزة، بحسب ما ذكرت الكتائب على منصة تليغرام.

وتأتي المعارك قبل يوم من بدء هدنة إنسانية مرتقبة الخميس، بين "حماس" وإسرائيل، بعدما أعلنت الخارجية القطرية فجر الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية بقطاع غزة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، سيجري الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويجري بموجب الاتفاق إطلا ق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة بمقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصاء رسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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