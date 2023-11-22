لقي شخصان الأربعاء مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل "وضعاً خطيراً للغاية".

وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو"، مضيفاً "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

وكشف مسؤولون أمريكيون وكنديون عن أن سيارة انفجرت الأربعاء عند معبر رينبو بريدج الحدودي بين الولايات المتحدة وكندا بالقرب من شلالات نياغارا، ما دفع السلطات إلى إغلاق جميع المعابر الحدودية الأربعة بين غرب نيويورك وكندا.

ونقلت رويترز عن حاكمة ولاية نيويورك كاتي هوتشول، أنه جرت تعبئة قوة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الاتحادي للتحقيق في الحادث.

وذكرت قناة فوكس نيوز نقلاً عن مصادر لم تسمها أن شخصين كانا في السيارة قتلا في الانفجار وأصيب أحد مسؤولي دورية الحدود.

وكان الانفجار قيد التحقيق من جانب عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي الميداني في بافالو بنيويورك، حسبما ذكر المكتب في بيان عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً).

وقال البيان "ينسق مكتب التحقيقات الاتحادي مع شركائنا من سلطات إنفاذ القانون على المستوى المحلي وعلى مستوى الولاية وعلى المستوى الاتحادي في هذا التحقيق... بما أن هذا الوضع مائع للغاية، فهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الراهن".

ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق على تقارير إغلاق الحدود.

وقال متحدث إن البيت الأبيض يراقب الوضع من كثب أيضاً.