قال مصدر سياسي إسرائيلي الخميس، إن بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس خلافات لا تزال تعوق بدء تنفيذ الهدنة في قطاع غزة المتوصَّل إليها برعاية قطرية وتشمل صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.

وأمس الأربعاء أعلنت كل من حماس وإسرائيل التوصل إلى هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح 50 محتجَزاً إسرائيليّاً و150 أسيراً وأسيرة فلسطينية من سجون الاحتلال.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المصدر قوله: "حاليّاً لا هدنة في غزة، هناك حرب، ولا يوجد أي هدنة في ظلّ عدم التوصل إلى موعد لبدء تنفيذ البنود المتفَق عليها".

وزعمت مصادر إسرائيلية أنها لم تحصل بعد على قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين تنوي حماس الإفراج عنهم.

في نفس السياق قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس في غزة لن يبدأ قبل الجمعة.

جاء ذلك في بيان لهنغبي، بعدما كان الحديث يدور عن بدء صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة صباح الخميس.

وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيُعلَن عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

وقال هنغبي: "مفاوضات إطلاق سراح المختطَفين تتقدم وتستمرّ طوال الوقت"، وأضاف: "سيبدأ إطلاق سراح المختطَفين حسب الاتفاق الأصلي بين الأطراف، (لكن) ليس قبل يوم الجمعة".

من جانبها، نقلت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: "لم يقُل أحد إنه سيحدث إطلاق سراح للمختطفين غداً (الخميس) إلا في وسائل الإعلام".

وأضاف: "كما ورد في وسائل الإعلام أن إسرائيل حصلت على قائمة بأسماء المُفرَج عنهم، لكن هذا لم يحدث في الحقيقة".

وتابع: "لذا علينا أن نوضح أنه ليس من المقرَّر إطلاق سراحهم قبل يوم الجمعة، لأن عائلات المختطَفين في حالة من عدم اليقين الشديد".

وحسب المصدر فإن "الحرب غداً الخميس ستستمرّ كالمعتاد"، وفق تعبيره.

ونقلت الهيئة عن مسؤول سياسي مطّلع على التفاصيل لم تسمِّه قوله: "لا يبدو في هذه المرحلة أن الصعوبات ستؤدي إلى انفجار المحادثات، بل إلى تأخير التوقيع. حماس لم توقّع بعد".

وأضاف: "القطريون أبلغونا في نحو الساعة 11:00 مساءً (الأربعاء) أن حماس لم توقّع على الاتفاق بعد".

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات القطرية أو حركة حماس حول ما أوردته الهيئة الإسرائيلية الرسمية.

ومساء الأربعاء قالت هيئة البثّ إن التحركات لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي من كل يوم.

وأوضحت نقلاً عن مسؤول سياسي لم تسمِّه، أن "من المحتمل أن يستمر وقف إطلاق النار في المعارك أكثر من أربعة أيام، يُطلَق خلالها سراح عدد أكبر من المحتجزين".

وقالت الهيئة إن "المسؤولين الإسرائيليين عن ملف الأسرى والمحتجزين ورئيس جهاز الموساد وقائداً في الجيش اجتمعوا أمس مع مسؤولين قطريين وبحثوا الاتفاق معهم، واتضح خلال اللقاء أن في بعض البنود عدم توافق".

وقالت الخارجية القطرية إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تزيد أعداد المُفرَج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

ولدى حماس نحو 242 إسرائيلياً أسرتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، خلال هجوم نفّذَته على مستوطنات غلاف غزة، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.