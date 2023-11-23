أعلن حزب الله اللبناني فجر الخميس، مقتل 5 من مقاتليه مساء الأربعاء بغارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت ياحون جنوبيّ لبنان.

وقال الحزب في بيان أصدره عبر منصة تليغرام، إن القتلى هم "عباس محمد رعد (سراج) من بلدة جباع في جنوب لبنان".

وعباس رعد هو نجل رئيس كتلة الحزب في البرلمان اللبناني محمد رعد، حسب وسائل إعلام محلية لبنانية.

وأضاف الحزب أن القتلى الأربعة الآخرين هم خليل جواد شحيمي من بلدة مركبا، وأحمد حسن مصطفى من بلدة حولا، ومحمد حسن أحمد شري من بلدة خربة سلم، وبسام علي كنجو من بلدة شقرا.

وفي وقت سابق فجر الخميس، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية مقتل 4 أشخاص وإصابة خامس مساء الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة بيت ياحون.

وقالت الوكالة إن "الغارة الجوية التي شنتها إسرائيل عبر الطائرات الحربية (مساء الأربعاء) على منزل في بيت ياحون، أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله استهداف تَجمُّع لجنود إسرائيليين في موقع المالكية شماليّ إسرائيل و"تحقيق إصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.