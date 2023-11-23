قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها أسقطت عدّة طائرات هجومية مسيرة أحادية الاتّجاه أُطلقت من المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن".

وأضافت في منشور بالعربية على منصة إكس أنّ الطائرات المسيّرة أُسقطَت صباح الخميس فيما كانت المدمرة الأمريكية USS Thomas Hudner في دورية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها لم يتعرضوا لأيّ ضرر أو إصابة".

ولم توضح سنتكوم في بيانها وجهة الطائرات المسيّرة التي أسقطتها، لكن في الأسابيع الأخيرة أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء أنّه اعترض صاروخ كروز أُطلقَ باتجاه مدينة إيلات، فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق دفعة صواريخ من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

وأمس الأربعاء قال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي إنهم أطلقوا دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات)، مؤكداً عزمهم على "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

كان الحوثيون حذّروا الأربعاء حلفاء إسرائيل من أنهم أصبحوا بدورهم "هدفاً مشروعاً" في مضيق باب المندب، بعدما احتجزوا في نهاية الأسبوع الماضي سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة.