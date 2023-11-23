قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن "أمَّين تُقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".

وأضافت بحوث في كلمة لها الأربعاء خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، أن "67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن الوضع انعكس بعده، وأن 67% من 14 ألف مدني قُتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال".

وقالت إن "النساء في غزة يصلّين من أجل السلام، ولكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع في أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.