نشر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الثلاثاء، تسجيلات صوتية لنشطاء داعمين لإسرائيل، خلال مناقشتهم احتمالات استهداف النائبة في مجلس النواب الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب خلال زيارتها ولاية أريزونا الأسبوع الماضي.

وفي بيان صادر عنه، قال إدوارد أحمد ميشيل، نائب المدير الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية، إن نشطاء داعمين لإسرائيل ناقشوا بينهم على منصة إكس، سبل التحرش جنسيّاً بطليب ومضايقتها بل وحتى قتلها خلال زيارتها أريزونا.

وأضاف أن هذا المشهد يُعَدّ "أحدث دليل على تصاعد الإسلاموفوبيا وكراهية فلسطين في الولايات المتحدة، وخروجها عن السيطرة".

كانت طليب وصلت الأسبوع الماضي إلى ولاية أريزونا لزيارة جامعتها والمشاركة في فاعلية سنوية لجمع التبرعات لصالح فرع مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية في الولاية نفسها.

وإثر ما حدث ألغت جامعة أريزونا مشاركة طليب في الفاعلية المذكورة، فيما ألغى الفندق عقد استضافته للفاعلية، ما دفع مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية في أريزونا إلى إقامتها في مكان آخر.

يأتي ذلك بعد تصديق مجلس النواب الأمريكي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على مشروع قرار يوجه اللوم إلى النائبة طليب بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.