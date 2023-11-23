كشفت صحيفة أمريكية الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب بضغط أمريكي على دولة قطر من أجل تنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه "خلال اجتماعات عقدها المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط بيرت ماكغورك الأسبوع الماضي مع المسؤولين في تل أبيب، بدا واضحاً أن إسرائيل مستعدة للمضي قدماً في ما يتعلق بالصفقة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد خروجهما من جلسة صعبة أمسك نتنياهو ذراع ماكغورك وخاطبه قائلاً: "نحن بحاجة إلى هذه الصفقة".

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو تحت ضغط شديد من عائلات المحتجَزين الإسرائيليين في غزة، حثّ ماكغورك على مطالبة الرئيس بايدن بالاتصال بأمير دولة قطر، حيث كان المفاوضون يتوسطون في المحادثات غير المباشرة مع حماس، من أجل نقل الشروط "النهائية" لإسرائيل.

وقالت "واشنطن بوست" في سياق متصل: "بعد ساعات من طلب نتنياهو اقتحمت القوات الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة وانقطعت كل الاتصالات مع حركة حماس".

ونقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله: "بدا الأمر كأننا في نهاية ذلك اليوم... كنا نقترب من الصفقة ثم توقف كل شيء".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية في حينه إلى أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار قرّر قطع محادثات الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بسبب اقتحام إسرائيل للمستشفى.

وذكر المصدر أن إسرائيل رفضت سحب جنودها من مجمع المستشفى، لكنها نقلت عبر الأمريكيين كلمة إلى قطر وحماس بأنها لن تتدخل في المرضى أو في إدارة المنشأة.

وقال: "عند استعادة الاتصالات بعد ثلاثة أيام كان بايدن في سان فرانسيسكو لحضور مؤتمر التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ واجتماع مخطط له منذ فترة طويلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبعد خروجه من القمة اتصل بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأصرّ على أن يجري التوضيح لحماس بأن الوقت قد انتهى وأنه يجب إنهاء صفقة التبادل".

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل قوله: "لقد كان هذا أحد أصعب الأمور التي فعلتُها على الإطلاق".

وكان من المتوقع أن يعلن عن هدنة في قطاع غزة اليوم الخميس، لكن إسرائيل قالت إن الحرب مستمرة وإنه جرى تأجيل الهدنة، واتهمت حركة حماس بأنها لم تزوّدها بقائمة المحتجَزين الإسرائيليين الذين تنوي الإفراج عنهم.

لكن رغم ذلك قال ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، إن "المحادثات التي تُجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس مستمرة وتسير بشكل إيجابي".

وأضاف: "الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة".