ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سلدوويتز المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت على نطاق واسع سلسلة من مقاطع الفيديو، أظهرت سلدوويتز يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام ضد موظف يعمل داخل عربة طعام في مدينة نيويورك.

ووفقاً لشرطة نيويورك، قُبض على سيلدويتز (64 عاماً) الأربعاء، بتهم أولية تتعلق بجرائم الكراهية والمضايقة المشددة من الدرجة الثانية، والمطاردة التي تسبّب الخوف، والمطاردة في العمل، وليس من الواضح بعدُ ما التهم التي سيواجهها في نهاية المطاف عندما تصل القضية إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وقبل الإعلان عن اعتقاله، أكد سلدوويتز أنه هو الموجود في مقاطع الفيديو، التي سجلها بائع من داخل عربة طعام في مانهاتن.

وعلّق قائلاً: "سعيد بالحديث عمّا غاب (اقتُطع) من الفيديو وما قاله (البائع) قبل ذلك".

وظهر سلدوويتز في مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت هذا الشهر، يسخر من الإسلام، ويسخر من الرجل بشأن وضع إقامته بأمريكا.

وقال سلدوويتز للبائع في أحد مقاطع الفيديو: "قتلنا 4000 طفل فلسطيني، هل تعلم ماذا؟ لم يكن ذلك كافياً!".

وأضاف: "سنضع لافتات كبيرة هنا تقول إن هذا الرجل مؤيد لحماس".

وقال في مقطع فيديو آخر: "المخابرات في مصر سوف تنال من والديك، هل يحب والدك أظافره؟ سيقتلعونها واحداً تلو آخَر".

كما أدلى سلدوويتز بتعليقات مهينة عن النبي محمد، مستهزئاً بالإسلام.

ولاحقاً قال المسؤول السابق: "أنا نادم على ما حدث برمته، وأنا آسف".

وأضاف: "لكن كما تعلمون، في خضمّ هذه اللحظة قلت أشياء ربما لم يكن من المفترَض أن أقولها".

تولى سلدوويتز منصب نائب مدير مكتب الشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية في الخارجية الأمريكية، خلال الفترة بين 1999 و2003، إلى جانب كونه مسؤولاً سياسياً كبيراً في الوزارة نفسها.