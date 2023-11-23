أعلنت الممثلة التونسية هند صبري استقالتها من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كسفيرة نوايا حسنة، احتجاجاً على استخدام "سلاح التجويع" ضد سكان قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونشرت الفنانة عبر حسابها بمنصة "إكس"، الأربعاء: "بعد 13 عاماً من العمل الإنساني عبر العالم.. أستقيل من برنامج الغذاء العالمي".

وأكدت صبري أنها ستواصل نشاطها الإنساني والمجتمعي "لكن بصيغ أخرى".

حرب طاحنة

جاء إعلان الممثلة الشهيرة في الوسط الفني المصري استقالتها بقولها: "أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق، حيث قررتُ التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

وأوضحت أنه "خلال الأسابيع الماضية، شهدتُ وشاركتُ تجارب زملائي المتفانين في برنامج الأغذية العالمي، في الإحساس بالعجز لعدم قدرتهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه كعادتهم دائماً تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة".

مضيفة أنه "لم يكن بوسعهم إلا عمل القليل في مواجهة آلة الحرب الطاحنة التي لم ترحم المدنيين الذين يحاصرهم الموت".

وأضافت صبري: "حاولتُ إيصال صوتي على أعلى مستوى في برنامج الأغذية العالمي والانضمام إلى زملائي في المطالبة باستخدام ثقل البرنامج، مثلما فعل بنجاح في السابق، للدعوة والضغط بقوة لوقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب".

سلاح التجويع

وانتقدت صبري برنامج الأغذية العالمي الذي حصل على جائزة نوبل للسلام قبل 3 أعوام، وقالت: "كنت على يقين بعد أن كان مشاركاً نشطاً في قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الذي أدان استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، أنه سوف يستخدم صوته بقوة كما فعل في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية المتعددة".

وتابعت: "مع ذلك، جرى استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب على مدى الأيام الـ46 الماضية ضد أكثر من مليونَي مدني في غزة".

وشددت على أن "هذا السلاح قتل حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقُصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة".

ومن المرتقب الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن بدء سريان هدنة إنسانية بين حركة حماس وإسرائيل، يجري بموجبها إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

ولليوم الـ48 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.