قال الناشط والكاتب الإسرائيلي ميكو بيليد، إن تل أبيب لا يمكنها هزيمة الفلسطينيين، سواء ينتمون إلى حركة "حماس" أو لأي فصيل آخر، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية كانت دائماً رد فعل على الاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني.

وفي حوار مع وكالة الأناضول قال بيليد المنتمي لعائلة صهيونية معروفة في إسرائيل " وسائل الإعلام الغربية تتعمد إدانة حركة حماس في كل منشور يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من السخافة إدانة الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد لفترة طويلة، المقاومة كانت متوقعة. إذا أردنا القضاء على المقاومة فيجب علينا القضاء على الاضطهاد. المقاومة دائمًا رد فعل على الاضطهاد، لقد عاش الفلسطينيون أكثر من 75 عامًا من القمع. وكان ردهم على أعمال العنف غير مسلح في الغالب".

ووصف بيليد إسرائيل بأنها "دولة إرهاب"، ولفت الانتباه إلى القمع الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ سنوات قائلا: "يتعرض الفلسطينيون للإرهاب كل يوم".

وتابع: "إذا كان هناك أي شيء يستحق الإدانة، فهو نظام الفصل العنصري والعنف والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون كل يوم، واعتقال وقتل آلاف منهم بالضفة الغربية والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضدهم".

ووصف الكاتب الإسرائيلي الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بأنها "عدوانية للغاية"، مشيراً إلى أن المدنيين في القطاع هم أكثر من يدفعون ثمن هذه العدوانية.

واستطرد : "الفلسطينيون الذين لا علاقة لهم بالحدث يدفعون ثمناً باهظاً. لقد تعرضت إسرائيل للإهانة وهي الآن تنتقم وتصب غضبها على الأبرياء والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالهجوم"

وأشار إلى أنه من غير الواضح كيف سيتطور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا: "الأمر الواضح بلا شك هو أنهم (الإسرائيليون) لن يتمكنوا من هزيمة الفلسطينيين، سمها حماس أو أي شيء آخر، لا يهم إلى أي حركة ينتمي الفلسطينيون، فهم لن يُهزموا".

وأوضح أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بدأت قبل 75 عاماً وليس اليوم، وقال: "الصهاينة كحركة ثم دولة إسرائيل التي انبثقت عن هذه الحركة، أعلنوا الحرب على الشعب الفلسطيني، لقد رأينا التطهير العرقي والإبادة الجماعية في هذه الحرب وشاهدنا نظام الفصل العنصري".

وتابع: "إسرائيل تمثل كل ما هو سيئ، إن الدعوة لدعم إسرائيل ستؤدي إلى مزيد من الموت والدمار والعنصرية، وهذا يعني المزيد من إزهاق أرواح الأبرياء. هذه حرب ضد السلام والعدالة".

وينتمي الكاتب الإسرائيلي ميكو بيليد المولود في القدس عام 1961 إلى عائلة صهيونية معروفة إذ كان والده ضابطاً كبيراً في الجيش، وجده أحد الموقعين على تأسيس إسرائيل.

ويقول بيليد إنه تأثر كثيراً بأفكار والده في المراحل الأولى من حياته، وإنه خدم في الجيش الإسرائيلي لفترة، لكنه ندم لاحقاً وترك الخدمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.