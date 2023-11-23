تمكَّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو فخر الدين طولون، مَن يسمى المسؤول عن تزويد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا.

وجرت عملية تحييد الإرهابي ضمن عملية في منطقة الرميلان شمالي سوريا.

وكشفت مصادر أمنية عن أن طولون المعروف بالاسم الحركي "خيري سرهات" كان مدرجاً على النشرة الحمراء للإنتربول.

وأضافت أن الإرهابي طولون كان يتولى إمداد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة في كل من سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

وتنظيم PKK الإرهابي مُدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات إرهابية يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

أمّا تنظيم YPG فهو الذراع السورية لـPKK الإرهابي، وشنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره من شمالي سوريا.