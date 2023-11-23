سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مَن يسمى مسؤول التسليح بتنظيم PKK/YPG الإرهابي
حيّدت الاستخبارات التركية المدعو فخر الدين طولون الذي يسمى المسؤول عن تزويد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992، ضمن عملية في منطقة الرميلان شمالي سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد مَن يسمى مسؤول التسليح بتنظيم PKK/YPG الإرهابي
الاستخبارات التركية تحيد مسؤول تزويد PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة / صورة: AA
23 نوفمبر 2023

تمكَّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو فخر الدين طولون، مَن يسمى المسؤول عن تزويد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا.

وجرت عملية تحييد الإرهابي ضمن عملية في منطقة الرميلان شمالي سوريا.

وكشفت مصادر أمنية عن أن طولون المعروف بالاسم الحركي "خيري سرهات" كان مدرجاً على النشرة الحمراء للإنتربول.

وأضافت أن الإرهابي طولون كان يتولى إمداد تنظيم PKK/YPG الإرهابي بالأسلحة الثقيلة في كل من سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

وتنظيم PKK الإرهابي مُدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات إرهابية يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

أمّا تنظيم YPG فهو الذراع السورية لـPKK الإرهابي، وشنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره من شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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