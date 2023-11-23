أثبتت الاحتجاجات العالمية المطالِبة بالعدالة والمساواة والإصلاح على مر التاريخ قدرتها على إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً أوقات الأزمات والحروب، آخرها ما يحصل في غزة من عدوان إسرائيلي مستمر منذ 48 يوماً، وما أثارته من ردود فعل شعبية عالمية مناصرة للقضية الفلسطينية.

وشهدت مدن العالم مسيرات ضخمة تضامنية مع القطاع الذي يتعرض لحرب عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي، إذ خرج مئات الآلاف إلى شوارع بريطانيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي، للمطالبة بوقف إطلاق النار وإغاثة سكان غزة، وحتى لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

وسط هذا الحراك الشعبي العالم، تُثار الأسئلة حول جدواها، خصوصاً في التأثير في الحكومات والفاعلين الدوليين، كإحداث ضغط لوقف إطلاق النار في القطاع، أو تغيير جذري في سياسة العالم تجاه القضية الفلسطينية.

تأثير كاسر للسردية الإسرائيلية

منذ بداية الحرب، سيطرت الدعاية الإسرائيلية على سردية الأحداث في العالم الغربي، وروَّجت بزخمٍ للرواية التي تريدها من مظلومية ومواجهة الإرهاب، وشعر الفلسطينيون أن العالم خذلهم، ولكن بفضل الكثير من الصحفيين والمؤثرين من غزة الذين غطوا فظاعة جرائم الاحتلال، انقلبت الموازين ووجدت الحقيقة طريقها من غزة إلى العالم، وبدأت الشعوب تنتفض وتضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف جدي وواضح لوقف إطلاق النار.

وخرجت في لندن مسيرة مليونية مناصرة لفلسطين، عُدَّت الأكبر من نوعها منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، فيما شارك الآلاف في مسيرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف الحرب واصفينه بأنه "شريك في الإبادة".

ورغم حظر المسيرات المؤيدة لفلسطين في فرنسا، خرج الآلاف إلى الشوارع ورفعوا شعارات "الحرية لفلسطين" و"الحرية لغزة"، وكذلك جابت مسيرات مماثلة شوارع كندا وجنوب إفريقيا وبلجيكا وألمانيا وتونس والمغرب والأردن وإندونيسيا وتركيا وإسبانيا وإيطاليا والهند والدنمارك.

لم تستطع هذه الحركات الاحتجاجية الضغط على مسؤوليها وحكوماتها لاتخاذ مواقف صارمة وواضحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل مباشر، أو الضغط لإدخال مساعدات إنسانية مناسبة حتى هذه اللحظة، إلّا أن مواقف بعض الدول بدأت بالتغيّر نوعاً ما، وبدأ الاحتلال يشعر بهذا الضغط.

الخبير في الشؤون والصحافة العبرية عصمت منصور، يرى أن "التعاطف الذي كسبه الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول تآكَل، وبدأت الدول ترفع صوتها وتنتقد إسرائيل، فعلى سبيل المثال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق أن صرح بأنه لا يوجد مبرر لقتل الأطفال والنساء وكبار السن في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق النار".

ويقول منصور لـTRT عربي إن الإسرائيليين "يتحدثون الآن في الصحافة العبرية عن بدء تعرضهم لانتقادات وضغوط دولية، وأن الوقت يداهمهم لإنجاز مهمتهم في غزة، لكنَّ هذه الضغوط ليست كبيرة وتتمثل في التصريحات العامة من دون ضغوط حقيقية لوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات في حال استمر العدوان".

في إسبانيا أيضاً، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وطالب الاحتلال بوقف القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أيضاً، كما وعد بأن تعمل حكومته الجديدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في أوروبا وإسبانيا.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تقدمت به مالطا يطالب بـ"هُدن إنسانية عاجلة وممتدة" تسمح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفي الوقت الذي امتنعت فيه الولايات المتحدة عن التصويت على هذا القرار، إلّا أن الرئيس بايدن صرح بأن "إسرائيل وافقت على هدن إنسانية في غزة، إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة".

فضح الاحتلال ونزع شرعيته

بدوره، يقول المحلل السياسي أيمن يوسف إن "المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، خصوصاً التي تخرج في شوارع الدول الأوروبية وأمريكا والكثير من الدول الأخرى، لها بُعد مهم على صعيد فضح الاحتلال ونزع الشرعية عن الإجرام والإبادة التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ويضيف يوسف لـTRT عربي أن "الدول الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا شهدت أكبر المظاهرات، وبالتالي فإنْ لم يكن للاحتجاجات تأثير على المدى القصير، من الممكن أن يكون على المدى المتوسط في الأسابيع القادمة".

ويرى يوسف أن "خروج المواطنين بهذا العدد ووصول الصور المرعبة من قطاع غزة وقتل المدنيين، خصوصاً الأطفال وارتقاء آلاف الشهداء، كل ذلك يثير حفيظة الرأي العام الأوروبي والأمريكي، وتبدأ الضغوط على الأحزاب الحاكمة، ويمكن أن يشكل ذلك رافعة سياسية يمكن استثمارها من أجل وقف هذا العدوان".

ويلفت المحلل إلى وجوب التمييز بين الدبلوماسية الرسمية، وهي دبلوماسية الحكومات القائمة على أساس المصالح، والدبلوماسية الشعبية القائمة على أساس المبادئ والقيم، وعن هذا يقول إن "المقاربة بين هاتين الدبلوماسيتين مهمة في المدى المتوسط، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير مواقف الكثير من الدول".

ويتفق مع ذلك المحلل السياسي عدنان صباح، بأن الاحتجاجات الشعبية حول دول العالم يمكن أن تُحدث تغييراً حقيقياً على المدى المتوسط والبعيد.

ويقول صباح لـTRT عربي، إن "هذه الدول معمية ولا ترى سوى مصالحها في المنطقة، وترى أن دولة الاحتلال تنفذ مصالحها، وهي أداتهم في الشرق الأوسط، لذلك لا تتغير مواقفهم بهذه البساطة".

ويرى المحلل السياسي أن "المستوى السياسي الفلسطيني ليس على مستوى الحدث، إذ يجب أن تكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية لاستنهاض كل الطاقات والإمكانات؛ لأن العالم سينسى بعد فترة، وهنا يأتي دور الفلسطينيين في الحفاظ على هذا الزخم"، حسب صباح.

ووفقاً لخبراء، يمكن أن يكون للضغط الشعبي العالمي دور كبير في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، فإذا تواصلت الاحتجاجات واستمر الضغط على الحكومات والهيئات الدولية، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق تغييرات حقيقية في السياسات والقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الشعبية غير كافية، بل يتطلب الأمر شجاعة ونية حقيقية من الدول، ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل أيضاً لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.