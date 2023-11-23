سياسة
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حماس تدين اعتقال إسرائيل مدير وكوادر "الشفاء" وتطالب بإطلاق سراحهم  فوراً
عبرت حركة حماس عن إدانتها الشديدة لاعتقال إسرائيل مدير مستشفى الشفاء وعدداً من كوادره الطبية شمال قطاع غزة، مطالبة الجهات الدولية بالضغط على الجيش الإسرائيلي لتأمين إطلاق سراحهم فوراً.
حماس تدين اعتقال إسرائيل مدير وكوادر "الشفاء" وتطالب بإطلاق سراحهم  فوراً
الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية وعدداً من الكوادر الطبية / صورة: AFP
23 نوفمبر 2023

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس الخميس إقدام القوات الإسرائيلية على اعتقال مدير مستشفى الشفاء الطبي وزملائه شماليّ قطاع غزة، وطالبت المنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سراحهم فوراً.

وقالت حماس في بيان الخميس: "نُدين بشدّةٍ اعتقال الاحتلال النازي لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المشفى لتسهيل إخلاء من تبقى من المرضى والجرحى فيه".

واعتبرت الحركة الاعتقال "جريمة وانتهاكاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي كفلت عدم التعرض للكوادر الطبية في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الحروب".

وطالبت الحركة "الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراحه وجميع الكوادر الطبية الذين اعتُقلوا، فقط لمجرد بقائهم تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراماً لشرف مهنة الطب".

وأشارت إلى أن مدير المستشفى كان على تواصل مع هذه المنظمات الدولية "لإجلاء من تبقى من المرضى والجرحى في مستشفى الشفاء".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في وقت سابق الخميس أن "مدير المستشفى المركزي والهامّ (الشفاء) في قطاع غزة للتحقيق لدى الوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

ولم توضح الهيئة الإسرائيلية التهم الموجهة إلى مدير المستشفى الذي لم تذكر اسمه.

وحسب الطبيب الذي يعمل في مستشفى الشفاء خالد أبو سمرة، فإن المدير الذي اعتُقل هو محمد أبو سلمية، وقد اعتُقل مع عددٍ من الكوادر الطبية.

ووفق المتحدث فقد "أُجلِيَ الأربعاء نحو 65 مريضاً من مستشفى الشفاء في سيارات إسعاف إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، وفي طريقهم إلى شارع صلاح الدين اعتقلت القوات الإسرائيلية أبو سلمية وعدداً من الكوادر الطبية".

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غربيّ مدينة غزة بعد حصاره لعدة أيام جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية في محيطه.

وبعد عدة أيام طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيراً على الأقدام، إلا أن عدداً من الجرحى والمرضى لم يستطيعوا المغادرة بسبب حالتهم، واضطُرّ بعض الأطباء والعاملين في المستشفى إلى البقاء معهم.

ولليوم الـ48 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفاً و128 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلاً و3 آلاف و920 امرأة، فضلاً عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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