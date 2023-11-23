أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلة موقفها الإنساني والعادل تجاه غزة منذ اليوم الأول، معربة عن ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية، وعن أملها في أن يُحترم الاتفاق بالكامل، وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية الخميس لمستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية العميد زكي آق تورك، بالعاصمة أنقرة.

وقال آق تورك: "اتفاق الهدنة تطوُّر إيجابي، ونأمل احترامه بالكامل وأن يؤدي إلى إنهاء الصراعات في غزة"، مشدداً على أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق بلا حل عادل للقضية الفلسطينية.

وفي ما يخصّ المساعدات الإنسانية أوضح آق تورك أنها تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية والمؤسسات ذات الصلة، مشيراً إلى أن 208 أطنان من المساعدات الغذائية و5 أطنان من الإمدادات الطبية نُقلت عبر 11 طائرة.

وأشار إلى نقل 144 مريضاً مع مرافقيهم من غزة إلى تركيا لتلقي العلاج.

وأكد آق تورك أن تركيا تواصل فعل كل ما يلزم في ما يخصّ المساعدات الإنسانية والمبادرات السياسية من أجل التوصل إلى حل دائم.

وصباح الخميس قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيُعلَن خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة لعدة أيام قابلة للتمديد بين حماس وإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفَت أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.