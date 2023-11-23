سياسة
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الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان بقذائف فسفورية
أفاد إعلام لبناني بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل الجنوبية بقذائف فسفورية، فيما استهدف بلدة علما الشعب بقنابل حارقة، ورشاف مجدل زون وطيرحرفا بقصف مدفعي.
الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوب لبنان بقذائف فسفورية
تعرض بلدة ميس الجبل جنوب لبنان لاستهداف بقذائف فوسفورية إسرائيلية / صورة: AA
23 نوفمبر 2023

تعرضت بلدة ميس الجبل جنوب لبنان الخميس، لاستهداف بقذائف فوسفورية إسرائيلية، فيما سقطت 12 قذيفة على أطراف بلدة رشاف في الجنوب.

وأفادت وكالة الانباء اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل (جنوب) بالقذائف الفوسفورية، فيما استهدف أطراف بلدة رشاف (جنوب) بـ12 قذيفة.

وتابعت الوكالة أن إسرائيل أطلقت قنابل حارقة على أحراج بلدة علما الشعب في لبنان، وقصفت بالمدفعية محيط بلدة مجدل زون وطيرحرفا (جنوب).

ولم تتحدث الوكالة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن حزب الله، في بيان، استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم الإسرائيلية قرب الحدود بـ48 صاروخ كاتيوشا و"إصابتها إصابة مباشرة".

وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي بقولها إن المناطق الشمالية تعرضت لنحو 50 قذيفة في أكبر قصف من لبنان منذ اندلاع جولة المواجهات الراهنة في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبوتيرة يومية منذ ذلك اليوم، يتبادل الجيش الإسرائيلي قصفاً متقطعاً مع حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية في لبنان، ما خلّف ضحايا على جانبي الحدود.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 48 يوماً، أسفرت عن أكثر من 14 ألفاً و532 شهيداً، بينهم ما يزيد عن 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً لآخر إحصاء رسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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