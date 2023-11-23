أعلنت وزارة الخارجية القطرية الخميس أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستبدأ يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي في فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري في الدوحة أكد فيه أن الهدنة الإنسانية المرتقبة: "ستبدأ غداً الجمعة الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي".

وأضاف: "سيجري تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين (في قطاع غزة) قرب الساعة 4 من عصر غد الجمعة (بالتوقيت المحلي)"، مؤكداً "اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيفرج عنهم في اليوم الأول".

وأوضح أنه "سيجري الإفراج عن 50 من الرهائن المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال"، مضيفاً: "في أيام الهدنة الأربعة سيجري جمع المعلومات عن بقية الرهائن".

وأضاف: "سيجري تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في الساعة 4 من عصر غد الجمعة".

وأردف: "الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الرهائن".

وحول أعداد المفرج عنهم من الفلسطينيين، أجاب الأنصاري: "لا أستطيع حالياً أن أكشف معلومات حول عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم غداً".

وأشار إلى أن "وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة سيكون شاملاً كل مناطق قطاع غزة واتُفق على عدم حدوث خروقات"، معرباً عن أمله في أن "تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".

وحول احتمالات خرق اتفاق الهدنة، قال الأنصاري: "طرفا النزاع (إسرائيل وحماس) لديهما التزام لبنود الاتفاق ونحن ننظر بإيجابية عالية إلى التزامهما".

وفجر الأربعاء، أعلنت الدوحة التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس، كان متوقعاً أن يبدأ تنفيذه صباح اليوم الخميس، لكن مصادر إسرائيلية رسمية قالت إن "التنفيذ أرجئ لوجود ثغرات بعدد من بنوده"، بينما قالت الدوحة إن "محادثات الخطة التنفيذية للاتفاق تسير بشكل إيجابي".

ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

ولدى حماس نحو 239 أسيراً إسرائيلياً أسرتهم في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي خلال عملية طوفان الأقصى، فيما تعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 200 طفل و78 سيدة ومئات المرضى والجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14532 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.