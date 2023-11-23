قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الخميس، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة، منها 33 آلية في الساعات الـ72 ساعة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للناطق العسكري بثتها كتائب القسام، استعرض فيها جهود مقاتلي كتائب القسام في التصدي للجيش الإسرائيلي المتوغل من محاور مختلفة في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام استهدفوا:" 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة." مضيفاً أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ "عمليات نوعية أوقعت قتلى بين قوات العدو".

وذكر أبو عبيدة أن قوة إسرائيلية وقعت في كمين "في منطقة التوام وأنزلت ناقلة جند مجموعة من الجنود فهاجمها مجاهدونا وقتلوا ما لا يقل عن 5 جنود".

وأضاف: "في كمين لمجاهدينا بمنطقة التوام يوم الثلاثاء، قتلنا ما لا يقل عن 5 جنود، وانتظر المجاهدون قوة النجدة وأوقعوها في كمين وانسحبوا بسلام".

وأشار الناطق إلى أن "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".

وعاد أبو عبيدة وأكد جاهزية الكتائب للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما طالت فترة العدوان.

وفيما يتعلق بالهدنة الإنسانية أكد أبو عبيدة أن: "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقاً".

متهماً "العدو يقتل أسراه باستمرار القصف الجوي".

وتوجه أبو عبيدة بالتحية إلى "مقاتلي شعبنا في الضفة المحتلة وكل الجبهات التي هبت لمساندتنا وخاصة اليمن ولبنان والعراق".

وجدد دعوته إلى "كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.