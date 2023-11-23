سياسة
3 دقيقة قراءة
القسام: استهدفنا 33 آلية عسكرية خلال 72 ساعة وجاهزون للمواجهة والتصدي للعدو
أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب استهدفوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة 33 آلية عسكرية، فيما تمكنوا في محاور مختلفة من تنفيذ عمليات استهداف وقتل جنود إسرائيليين.
القسام: استهدفنا 33 آلية عسكرية خلال 72 ساعة وجاهزون للمواجهة والتصدي للعدو
أبو عبيدة: استهدفنا 33 آلية عسكرية خلال 72 ساعة وجاهزون للمواجهة والتصدي للعدو / صورة: AA
23 نوفمبر 2023

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الخميس، إن المقاومة الفلسطينية تمكنت من استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء المعارك البرية بقطاع غزة، منها 33 آلية في الساعات الـ72 ساعة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للناطق العسكري بثتها كتائب القسام، استعرض فيها جهود مقاتلي كتائب القسام في التصدي للجيش الإسرائيلي المتوغل من محاور مختلفة في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة إن مقاتلي القسام استهدفوا:" 33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة." مضيفاً أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تنفيذ "عمليات نوعية أوقعت قتلى بين قوات العدو".

وذكر أبو عبيدة أن قوة إسرائيلية وقعت في كمين "في منطقة التوام وأنزلت ناقلة جند مجموعة من الجنود فهاجمها مجاهدونا وقتلوا ما لا يقل عن 5 جنود".

وأضاف: "في كمين لمجاهدينا بمنطقة التوام يوم الثلاثاء، قتلنا ما لا يقل عن 5 جنود، وانتظر المجاهدون قوة النجدة وأوقعوها في كمين وانسحبوا بسلام".

وأشار الناطق إلى أن "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".

وعاد أبو عبيدة وأكد جاهزية الكتائب للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما طالت فترة العدوان.

وفيما يتعلق بالهدنة الإنسانية أكد أبو عبيدة أن: "ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقاً".

متهماً "العدو يقتل أسراه باستمرار القصف الجوي".

وتوجه أبو عبيدة بالتحية إلى "مقاتلي شعبنا في الضفة المحتلة وكل الجبهات التي هبت لمساندتنا وخاصة اليمن ولبنان والعراق".

وجدد دعوته إلى "كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us