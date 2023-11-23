سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد 48 يوماً من الحرب.. 14854 شهيداً وأكثر من 36 ألف مصاب في غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية في يومها الثامن والأربعين بلغت 14854 شهيداً بينهم أكثر من 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.
بعد 48 يوماً من الحرب.. 14854 شهيداً وأكثر من 36 ألف مصاب في غزة
استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الثامن والأربعين / صورة: AA
23 نوفمبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 14854، بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن "عدد الإصابات زاد على 36 ألف إصابة أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء".

وأضاف أن "عدد المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1400 مجزرة".

وتابع: "بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، تحت الأنقاض أو جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات أو مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة".

وأشار إلى أن عدد "شهداء الكوادر الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني"

وجاء في البيان أن "عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً بلغ 88، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".

ولفت إلى أن "عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي بلغ 46,000 وحدة سكنية، إضافة إلى 234,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us