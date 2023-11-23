أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 14854، بينهم أكثر من 6150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن "عدد الإصابات زاد على 36 ألف إصابة أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء".

وأضاف أن "عدد المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بلغ أكثر من 1400 مجزرة".

وتابع: "بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف، تحت الأنقاض أو جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات أو مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4 آلاف و700 طفل وامرأة".

وأشار إلى أن عدد "شهداء الكوادر الطبية بلغ 207 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد 26 من طواقم الدفاع المدني"

وجاء في البيان أن "عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً بلغ 88، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174، إضافة إلى استهداف 3 كنائس".

ولفت إلى أن "عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي بلغ 46,000 وحدة سكنية، إضافة إلى 234,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي".