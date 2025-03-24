سياسة
1 دقيقة قراءة
مستشار ترمب للأمن القومي: تفكيك نووي إيران ضرورة.. وكل الخيارات مطروحة للتعامل معها
دعا مايك والتز، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي، يوم الأحد إلى التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
مستشار ترمب للأمن القومي: تفكيك نووي إيران ضرورة.. وكل الخيارات مطروحة للتعامل معها
حذر والتز من أن حصول إيران على سلاح نووي سيؤدي إلى سباق تسلح واسع في الشرق الأوسط، / Reuters
24 مارس 2025

وفي تصريح لقناة CBS الأمريكية، قال والتز: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وحان الوقت لأن تتخلى إيران تماماً عن سعيها لامتلاك أسلحة نووية".

حذّر والتز من أن حصول إيران على سلاح نووي سيؤدي إلى سباق تسلُّح واسع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن "هذا السيناريو غير مقبول إطلاقاً للأمن القومي الأمريكي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف ترمب عن إرساله رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في محاولة لفتح باب المفاوضات النووية.

وفي مقابلة صحفية، قال ترمب: "لقد كتبت لهم رسالة قلت فيها: آمل أن تتفاوضوا، لأنه إذا اضطررنا إلى التدخل عسكرياً فسيكون ذلك كارثياً".

وحتى الآن، رفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، في حين أرسلت الحكومة الإيرانية إشارات متضاربة بشأن موقفها من استئناف الحوار النووي.

وخلال ولايته الأولى، انسحب ترمب في عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا، الذي كان يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وردّاً على ذلك، توقفت طهران تدريجياً عن التزام بنود الاتفاق، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us