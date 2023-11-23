قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إنه "إذا كان المجتمع الدولي لا يريد صراعات جديدة فالسبيل لمنعها هو حماية حقوق الفلسطينيين وإلا فإن المسألة قد تتحول إلى حروب إقليمية".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من إندونيسيا عقب مشاركته في الاجتماع التاسع لرؤساء برلمانات مجموعة "ميكتا".

ولفت قورتولموش إلى أن "تشرذم" العالم الإسلامي والمواقف غير الفاعلة لدول المنطقة "تشكل أكبر قوة لإسرائيل"، واستشهد باجتماع القمة الإسلامية-العربية الطارئة إثر الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن نص البيان الختامي للقمة تضمن بنوداً شديدة اللهجة لكن من حيث النتيجة لم تتخذ أي خطوات نحو التنفيذ الفعلي.

وأكد قورتولموش ضرورة "وضع حد للعدوان الإسرائيلي وإنهاء الحرب بأسرع وقت".

وأضاف أنه "إذا كان المجتمع الدولي لا يريد صراعات إقليمية وعالمية جديدة، فإن السبيل لمنعها هو حماية حقوق الشعب الفلسطيني".

وتابع: "وإلا فإن هذه المسألة قد تتحول إلى حروب إقليمية وتشعل حروباً وصراعات جديدة في أماكن أخرى من العالم".

وتابع: "بعبارة أخرى، يجب على الجميع، وبخاصة الدول التي تملك القوة، أن يروْا أن العقلية التي تقول إننا نملك القوة وبالتالي يمكننا أن نفعل ما نشاء أينما نريد، تجر العالم نحو كارثة".