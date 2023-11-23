سياسة
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الاحتلال يقتل طفلاً فلسطينياً بالضفة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 229
استشهد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا شمال الضفة الغربية ما رفع حصيلة الشهداء إلى 229 شهيداً.
الاحتلال يقتل طفلاً فلسطينياً بالضفة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 229
ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 229 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/ترين الأول / صورة: AA
23 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية ما رفع حصيلة الشهداء إلى 229 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عاماً) في صدره، نُقل إثرها إلى المستشفى في حالة خطيرة، ليعلن لاحقاً استشهاده متأثراً بإصابته".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية البلد، ما أدى إلى اندلاع المواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لقوات الاحتلال.

وتشهد محافظات الضفة الغربية تصاعداً في هجمات الاحتلال والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أسفرت عن استشهاد 229 شهيداً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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