استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية. ووفق الإليزيه، حضر هذا الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وفلسطين وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية، أن الهدف من هذا الاجتماع هو الحديث عن الصراع في الشرق الأوسط، والوضع الإنساني في غزة وعواقبه على المنطقة. وأيضا لمحاولة إقناع إيمانويل ماكرون بدعم مبادرة الدول العربية التي سيجري تقديمها قريباً للأمم المتحدة للمطالبة بـ"وقف إطلاق النار" بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

ويكثف الرئيس الفرنسي في الآونة الأخيرة نشاطه من أجل لعب دور دبلوماسي بخصوص الحرب الجارية في غزة. وفي هذا الإطار، أجرى ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ اتصالاً هاتفياً، شدّدا خلاله على أهمية "تجنب أزمة إنسانية أكثر خطورة" في غزة.

بالمقابل، يشهد موقف ماكرون بخصوص الحرب تخبطاً كبيراً، في وقت يشهد فيه ضغوطاً من دبلوماسييه وانقسامات داخل كتلته البرلمانية. كما تستمر المظاهرات المناصرة للشعب الفلسطيني، تحشد آلاف المشاركين في باريس ومعظمة المناطق الفرنسية.

تخبط في الموقف

وكان الرئيس الفرنسي ضمن الزعماء الغربيين الذين أعلنوا انحيازهم لإسرائيل خلال الأيام الأولى لهجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وعارضت فرنسا، التي تعد إحدى الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، قرارات كانت تهدف لوقف إطلاق النار في غزة.

بل وذهب ماكرون بعيداً في انحيازه لإسرائيل، إذ طالب خلال زيارته لها يوم في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، بإشراك التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسورية في "محاربة حماس أيضاً". وهو ما اعتبره عدة محللين فرنسيين، أنه "انزياح خطير" عن الموقف الفرنسي التقليدي بشأن القضية الفلسطينية، والذي طالما كان داعماً لحل الدولتين والاستقرار في الشرق الأوسط.

لكن، وبعد شهر من ذلك، خرج ماكرون ليعلن تنظيم باريس لمؤتمر للسلام في غزة، وقال الإليزيه في بيان له يومها، إن "هذا المؤتمر الإنساني يهدف إلى توفير استجابة من المجتمع الدولي لاحتياجات وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجمع الدعم الدولي على أساس الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة".

غير أن المفاجأة هي التصريحات التي أدلى بها ماكرون لقناة بي بي سي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ طالب، لأول مرة، إسرائيل بوقف إطلاق نار، وشدّد بقوله: "علينا أن نحثّهم على وقف القصف على غزة".

هذه التصريحات أثارت ضجة كبيرة، وانتقده عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: إن ماكرون "ارتكب خطأ جسيماً على المستوى الواقعي وعلى المستوى الأخلاقي" وأن إسرائيل "لا تحتاج إلى هذه الدروس الأخلاقية".

وهو ما دفع ماكرون إلى التراجع عن تلك التصريحات، قائلاً: "أكدنا لإسرائيل وشعبها تضامننا ودعمنا الثابت (...) ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وانتقد عدد من المحللين ما سموه "تخبط" ماكرون بخصوص الحرب في غزة. وفي تصريحاته لـTRT عربي، قال الصحفي والمؤرخ الفرنسي دومينيك فيدال: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأنا أجد صعوبة كبيرة في متابعة نشاط ماكرون، ولست وحدي في هذا الرأي (...) نحن في مسار متخبط باستمرار ويشوه السياسة الفرنسية، وهذا ما لا يسرني إطلاقاً".

انقسامات سياسية وضغوط داخلية

ويعيش الرئيس الفرنسي في الآونة الأخيرة بين نارين، انحيازه لإسرائيل باعتباره أحد مكونات الموقف الغربي من جهة، ومن جهة أخرى يعيش ضغوطاً شعبية داخلية كبيرة، متمثلة في المظاهرات الحاشدة التي يشهدها عدد من الفرنسية، كما في انتقادات الدبلوماسيين لسياسة الإليزيه الخارجية، والانقسامات في الكتلة الرئاسية بخصوص الحرب.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن عدداً من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجّهوا رسالة تعرب عن استيائهم من انحياز الرئيس ماكرون إلى إسرائيل. واعتبرت الصحيفة "مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تمرداً دبلوماسيّاً".

ونقلت لوفيغارو عن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين تحذيراته من أن "موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة قد أسيئ فهمه في الشرق الأوسط"، وأنه "يخالف مواقفنا التقليدية المتوازنة" حول هذه القضية. وأضاف الدبلوماسي: "هذا (الموقف) يثبت فقدان فرنسا مصداقيتها ونفوذها، ويشير إلى الصورة السيئة لبلدنا في العالم العربي".

وقبلها، في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، طالب نحو 61 نائباً من الكتلة البرلمانية الحاكمة في فرنسا، عبر عريضة، بحماية المدنيين في غزة لأن "حياة الفلسطينيين تساوي حياة الفرنسيين"، كما دعوا الحكومة إلى بذل جهود من أجل تحقيق ذلك.

وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية، أن الكتلة البرلمانية لماكرون تعيش انقسامات داخلية بسبب الموقف مما يحدث في غزة، مشيرة إلى قسم من نواب ماكرون ليسوا راضين عن موقف فرنسا إزاء الحرب.

لماذا يتخبط ماكرون بخصوص الحرب في غزة؟

ويرى عدد من المحللين أن رغبة ماكرون في لعب دور ديبلوماسي فيما يقع الآن في غزة، وفي نفس الوقت ترضية الضغوط الداخلية عليه دون أن يغضب إسرائيل، يدفعه إلى الضبابية والتخبط في المواقف.

وحسب الكاتب والمحلل الفرنسي باسكال إيرو، فإن ماكرون " أعطى حتى الآن انطباعاً بتخبط مواقفه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وذلك لرغبته غير الغريبة في الحفاظ على المشاعر الوطنية"، وأيضاً لرغبته في لعب دور دبلوماسي بخصوص الحرب.

ونقل الكاتب الفرنسي على لسان أحد المقربين من الرئيس، قوله: "أمامه ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية الولاية الرئاسية، وهو يبحث دائماً عن نجاح دولي كبير ليصنع التاريخ. لقد حاول أن يكون ممثلاً للسلام بين روسيا وأوكرانيا. وأخفق في ذلك. وهو الآن يحلم بحل الصراع الأكثر عاطفية في العالم".

ومن جانبه، انتقد الباحث في قضايا الشرق الأوسط فانسان لومير، تخبط ماكرون وإضراره بصورة دبلوماسية فرنسا في العالم. وقال لومير: "هذا المستوى من الأزمات يتطلب الجدية والاحترافية. من خلال مضاعفة التصريحات المتناقضة، شوّه الرئيس ماكرون صورة فرنسا وأثار خلافات مع الجميع. وضع فرنسا في النهاية خارج السياق".