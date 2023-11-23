قال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون الخميس، إن تأثير الحرب في الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته الدولة خلال العقدين الأخيرين على الأقل.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن أبرامسون قوله: "على الرغم من حالة عدم اليقين الحالية، فإن تأثير الحرب في الاقتصاد الإسرائيلي يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال العقدين الأخيرين على الأقل".

وأشار الموقع إلى أن أبرامسون حدّث توقعات النمو لعامي 2023 و2024 في ظل الحرب.

وأضاف: "وفقاً للتوقعات المحدثة، سيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، 2% مقارنة بتوقعات 2.7% في يونيو/حزيران 2023".

وأشار الى أن "الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن تقدر بمبلغ 24 مليار شيكل (6.4 مليارات دولار أمريكي)".

ولفت الموقع الى أنه بما يخص العام 2024، "جرى تقديم ثلاثة توقعات نمو محتملة، وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الحرب، والفجوة بينها واسعة للغاية: بين 0.2% في السيناريو الأكثر تشاؤماً و2.2% في السيناريو الأكثر تفاؤلاً".

وحسب السيناريو الأساسي الذي يتحدث عن انتهاء المرحلة المكثفة للحرب في الربع الأول من عام 2024 واستمرار روتين القتال حتى نهاية عام 2023، فإن النمو المتوقع في عام 2024 سيكون 1.6%.

وقال: "في هذا السيناريو، من المفترض أن تعبئة الاحتياطيات الواسعة النطاق ستنخفض إلى النصف في الربع الأول من عام 2024 ثم تنخفض تدريجياً حتى نهاية عام 2024، ويصل الاقتصاد إلى التعافي الكامل تقريباً في الربع الأول من عام 2025".

والسيناريو الثاني يتحدث عن "انتهاء القتال في الربع الأول من عام 2024 بشكل واضح وكامل، مما سيؤدي إلى انتعاش شبه كامل للاقتصاد في بداية الربع الرابع من عام 2024، فإن النمو المتوقع هذا العام سيكون 2.2%".

و"في السيناريو الأقل تفاؤلاً، المتمثل في التعافي البطيء، الذي يفترض فيه انتهاء القتال في الربع الأول من عام 2024 مع استمرار روتين الحرب حتى منتصف عام 2024، فإن توقعات النمو لعام 2024 ستكون 0.2% فقط"، حسب المصدر نفسه.

وأشار الخبير الاقتصادي الإسرائيلي إلى أنه "لولا الحرب، لكانت التقديرات في وزارة المالية هي ارتفاع النمو إلى 3.4% في عام 2023".

وقال: "وبعبارة أخرى، تقدر آثار الحرب على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي "يأتي نشر توقعات النمو الجديدة قبيل المناقشات الحكومية المتوقعة بشأن تحديث موازنات الدولة لعامي 2023 و2024".

وأشار الاقتصادي الإسرائيلي إلى أن "حالة الحرب التي نعيشها تتميز بمستويات عالية بشكل خاص من عدم اليقين، ولكن كما ذكرنا، يمكن تحديد أن تأثيرها في الاقتصاد يتجاوز أي حادث أمني شهدته دولة إسرائيل خلال عقدين من الزمن على الأقل".

ونقل الموقع عن مسؤول كبير في وزارة المالية، لم يسمه، إنه "لم يحدد موعد بعد لعقد اجتماع حكومي للموافقة على الميزانية".