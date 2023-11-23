توقع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، استمرار المعارك في قطاع غزة، لمدة شهرين آخرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت، قوله خلال زيارته لقاعدة "عتليت" البحرية، شمالي البلاد: "ستكون هذه فترة راحة قصيرة، وفي نهايتها سيستمر القتال بكثافة".

وتابع: "ستجري ممارسة الضغط لإعادة مزيد من المختطفين. ومن المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين".

وأضاف: "سنقضي على حركة حماس إطاراً عسكرياً وحكومياً، وما أصبح واضحاً في هذه العملية منذ المراحل الأولى هو أن (حماس) لا تفهم إلا القوة".

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنّ الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة الإنسانية مع حركة حماس في قطاع غزة "ليست نهائية وقد تحدث تغييرات".

وأشار هاغاري في مؤتمر صحفي، إلى أن الجيش "تلقى قائمة أولية بأسماء النساء والأطفال، الذين سيجري إخلاء سبيلهم من قطاع غزة".

وادعى المتحدث العسكري أنّ حركة حماس "ستحاول استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية"، وفق تعبيره.

ونوه هاغاري إلى أنّ قوات الجيش ستقف في خط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، مؤكداً أنّ وحدات الجيش تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى، والاستعداد للمرحلة التالية من الحرب في غزة.

وأوضح أن صفقة التبادل مع حركة حماس، ستكون "بداية لعودة الأسرى الإسرائيليين، ومن ثم سيعاود الجيش القتال مرة أخرى".

وفيما يخص عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، أشار هاغاري إلى أنّ 392 جندياً تم إبلاغ عائلاتهم بمقتل أبنائهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون تحديد عدد من قُتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وحول الجبهة الشمالية، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي إنّ الوضع "قابل للانفجار هناك في أي لحظة"، وذلك في إشارة إلى المنطقة الحدودية مع لبنان.

وتابع: "سنهاجم بقوة ونرد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان".

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية برية داخل قطاع غزة، وسط مقاومة شرسة من حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، بعد إرغام أعداد كبيرة من الفلسطينيين على النزوح جنوباً.

واعتباراً من صباح غد الجمعة، تبدأ هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية يتضمن إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.