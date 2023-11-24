اقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعد عمليات حصار وقصف شديد أدّى إلى استشهاد امرأة جريحة وإصابة واعتقال 6 آخرين.

يأتي هذا الاقتحام والقصف الإسرائيلي المتصاعد قُبيل بداية الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام، بموجب اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ونقل تليفزيون فلسطين أن "اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى جاء عقب قصف ومحاصرة المستشفى وسط إطلاق نار مكثف، ما أسفر عن مقتل سيدة جريحة، وإصابة 3 آخرين، واعتقال مثلهم".

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية أن "ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما ارتكبه في مجمع الشفاء الطبي".

وقال متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، إن المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع يتعرض "لقصف عنيف"، منذ مساء الخميس، مُعرباً عن خشيته على حياة 200 مصاب وكادر طبي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى مباشرة بالقصف منذ الخميس، "ما أدى إلى استشهاد عاملين ومصابين ونازحين فيه، وإصابة آخرين بجروح، وتعطل عديد من مرافقه المهمة، بما في ذلك غرف العمليات ومحطة الأكسيجين بداخله"، وفق مصادر طبية.

وقال القدرة في بيان مقتضب إن "المستشفى الإندونيسي بالقطاع يتعرض لقصف عنيف في هذه الأثناء، طال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني".

في غضون ذلك استهدف الطيران الإسرائيلي فجراً بناية سكنية مأهولة مقابل مخبز الحج في النصيرات "مخيم 2" وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء، وفق "وفا".

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 10 مواطنين من تحت الأنقاض جراء قصف الطيران منزلًا لعائلة خضر في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.

ودخل سريان الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ صباح الجمعة في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لفلسطين المحتلة، لمدة 4 أيام بين إسرائيل وحماس، لتتوقف بموجبه الهجمات على غزة مؤقتاً ويُسمَح بتبادل أسرى ودخول المساعدات الإنسانية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

ولليوم 49 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 14 ألفا و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.