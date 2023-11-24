بدأت صباح الجمعة الهدنة الإنسانية المتفَق عليها بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والمقاومة الفلسطينية في جميع مناطق قطاع غزة لمدة 4 أيام، تشهد وقفاً كاملاً لإطلاق النار.

ومع بدء سريان الهدنة في ساعات الصباح الباكر، بعد أسابيع طويلة من الحرب والعدوان الإسرائيلي، ازدادت حركة الأهالي في قطاع غزة بشكل كبير وملحوظ، متجهين نحو بيوتهم ومناطقهم للاطمئنان عليها.

كما رصدت وسائل إعلام فلسطينية انسحاباً كاملاً للطيران الحربي الإسرائيلي في المناطق الجنوبية لقطاع غزة.

وجرى التوصل إلى الهدنة الإنسانية بموجب اتفاق بين إسرائيل و حركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

كان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أعلن الخميس أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة "ستبدأ الجمعة الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00ت.غ)".

وأشار إلى أنه ستُسلَّم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين (في قطاع غزة) في نحو الساعة 4:00 من عصر الجمعة (بالتوقيت المحلي)"، مؤكداً "اكتمال الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتبادل قوائم بأسماء من سيُفرَج عنهم في اليوم الأول".

وأوضح أنه "سيُفرَج عن 50 من الرهائن المدنيين على مدار 4 أيام قابلة للتمديد، وستتكون الدفعة الأولى من 13 من النساء والأطفال"، دون الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم خلال اليوم الأول من الهدنة.

في السياق نفسه أوضح الأنصاري أن "الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الرهائن".

بدورها أكدت حركة حماس في بيان الخميس، أنه سيجري خلال أيام الهدنة "يومياً إدخال 200 شاحنة من الموادّ الإغاثية والطبية لجميع مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لجميع مناطق القطاع".

وفجر الأربعاء أعلنت الدوحة التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14854 شهيداً فلسطينياً، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلاً عن أكثر من 36 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.